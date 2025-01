Nommé entraîneur d'Yverdon durant la trêve hivernale, Paolo Tramezzani est de retour en Suisse (romande), un an et demi après la fin de son quatrième passage sur le banc du FC Sion. Au micro de «blue Sport», le technicien transalpin s'est confié sur la place particulière qu'occupent le club valaisan et ses dirigeants dans son coeur.

Paolo Tramezzani : «Si un jour Sion devait se retrouver en amateurs…» Le technicien italien a entraîné le FC Sion à quatre reprises. 16.01.2025

Rédaction blue Sport Clara Francey

