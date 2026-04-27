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Super League La fermeture d'une partie du Letzigrund jugée illégale

ATS

27.4.2026 - 17:14

La fermeture d'un secteur dans les tribunes du stade du Letzigrund en janvier 2024 imposée par la ville de Zurich suite à des affrontements entre supporters du FC Zurich et forces de l'ordre était illégale.

Les supporters du FCZ, ici dans la tribune sud, brandissent des drapeaux (archives).
Les supporters du FCZ, ici dans la tribune sud, brandissent des drapeaux (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.04.2026, 17:14

Le tribunal administratif du canton de Zurich a rejeté un recours de la municipalité qui défendait sa décision.

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La décision était illégale, écrit le tribunal administratif dans un arrêt publié lundi. Il estime que les intérêts des supporters à pouvoir se rassembler à l'occasion des matchs du FCZ, à échanger leurs opinions et à les faire connaître, ont été considérablement compliqués par la fermeture de la tribune sud.

«Compte tenu du faible gain en matière de sécurité et de l'imprécision de la base légale dans le cas d'espèce, les intérêts lésés par la fermeture de la tribune sud l'emportent sur l'intérêt public justifiant la restriction des droits fondamentaux», argumente le tribunal. Le recours de la ville de Zurich est rejeté.

Sanction collective

Le 21 janvier 2024, de violents affrontements étaient survenus après un match du FCZ contre le FC Bâle entre supporters zurichois et forces de l'ordre à l'extérieur de l'enceinte sportive. Une centaine de fans zurichois avaient attaqué des policiers à la gare d'Altstetten (ZH) avec des pétards fumigènes, des feux d'artifice et des pierres.

En réponse, la municipalité avait fait bloquer quelques jours plus tard les places debout de la tribune sud du Letzigrund lors d'une rencontre entre le FCZ et le Lausanne-Sport, invoquant des impératifs de sécurité publique. Le club zurichois avait fait recours contre cette sanction collective.

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La préfecture avait admis le recours et déclaré illicite la décision. La municipalité de Zurich a alors saisi le tribunal administratif cantonal. L'arrêt de ce dernier n'est pas encore définitif et peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.

Dans son jugement, le tribunal administratif s'étonne que la ville n'ait pas fait fermer la tribune sud dès le match suivant, le derby contre les Grasshoppers, réputé pour son ambiance surchauffée. Un signe, selon les juges, que la recourante ne considérait pas le risque de nouvelles violences, ni l'efficacité de la fermeture du secteur sud à des fins de prévention, comme particulièrement élevés.

Dernière rencontre du FCZ

Lausanne-Sport – Zurich 3-0

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Super League | 34ème journée | Saison 25/26

25.04.2026

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