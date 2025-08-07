Edimilson Fernandes a perdu ses nerfs mercredi au Parc St-Jacques. Lors d’une scène litigieuse (entachée d’une erreur d’arbitrage ?) face au FC Bâle, le Valaisan des Young Boys a en effet giflé son adversaire Dominik Schmid. Logiquement expulsé, il a précipité la défaite des siens (4-1).

Edimilson Fernandes voit rouge et gifle un adversaire Edimilson Fernandes a perdu ses nerfs mercredi au Parc St-Jacques. Lors d’une scène litigieuse face au FC Bâle, le Valaisan des Young Boys a en effet giflé son adversaire Dominik Schmid. Il a alors été expulsé, précipitant la défaite des siens (4-1). 07.08.2025

Nicolas Larchevêque Nicolas Larchevêque

Il y avait de la tension dans l’air mercredi soir au Parc St-Jacques. Une tension qui a eu raison des nerfs d’Edimilson Fernandes et décidé de l’issue du choc de la 4e journée de Super League entre le FC Bâle et les BSC Young Boys (4-1)

Auteur d’une passe décisive sur l’ouverture de la marque bernoise (17e), le milieu de terrain valaisan a précipité la défaite des siens à l’heure de jeu alors que le score était encore de 1-1. Après avoir provoqué un penalty - transformé par Xherdan Shaqiri - suite à une malencontreuse faute de main, le joueur de 29 ans a été expulsé quelques instants plus tard pour un comportement violent sur le Bâlois Dominik Schmid.

Ce dernier, en train de s’accrocher avec le gardien d’YB Marvin Keller qui tardait à rendre le ballon aux Rhénans, a ainsi reçu une gifle de la part de Fernandes au milieu de la mêlée. Un geste qui a logiquement valu un carton rouge à la recrue estivale du club de la capitale (58e).

Un hors-jeu à l’origine de l’action ?

Si le craquage de l’international suisse est indiscutable, cette scène risque néanmoins de faire encore parler. En effet, selon les ralentis, l’action amenant le penalty serait précédée d’un hors-jeu de Xherdan Shaqiri, qui dévie le ballon sur la main de Fernandes. «Je pense qu’il y a hors-jeu», a même reconnu Ludovic Magnin, entraîneur du FC Bâle, au micro de blue Sport. La VAR n’est toutefois intervenue que pour la faute de main.

Reste désormais à connaître le nombre de matches de suspension qu’infligera la Swiss Football League au cousin de Gelson Fernandes. Pour rappel, YB accueillera le FC Sion dimanche en championnat, avant de se rendre une semaine plus tard dans le Jura, à Courtételle, dans le cadre de la Coupe de Suisse.