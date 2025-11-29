  1. Clients Privés
Super League La lanterne rouge Winterthour retrouve des couleurs à Lucerne

Nicolas Larchevêque

29.11.2025

Winterthour n'a pas encore enterré ses espoirs de rester en Super League. Lors de la 15e journée, la lanterne rouge a décroché son premier succès à l'extérieur en gagnant 3-1 à Lucerne.

Lucerne – Winterthour 1-3

Lucerne – Winterthour 1-3

Super League | 15ème journée | Saison 25/26

29.11.2025

Keystone-ATS

29.11.2025, 22:22

29.11.2025, 22:35

Cette victoire est sans prix pour l'équipe zurichoise, qui revient ainsi à cinq points de Grasshopper (11e). Elle a été construite grâce à des buts de Kasami (39e), Hunziker (63e) et Maluvunu (69e), lequel a marqué une minute après son entrée en jeu.

Lucerne avait égalisé juste avant la pause par Ferreira (45e). Les protégés de Mario Frick ont confirmé leurs difficultés à domicile, où ils n'ont gagné qu'un match cette saison. Un succès samedi leur aurait permis de revenir à la hauteur du FC Sion (6e): ce revers constitue donc une bien mauvaise opération dans la lutte pour figurer du bon côté de la barre.

Super League. Sion accroché au Tessin et toujours sevré de victoire

Super LeagueSion accroché au Tessin et toujours sevré de victoire

