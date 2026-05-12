Il n'y a pas que le conte de fées du FC Thoune pour illuminer la saison de Super League. Le parcours du FC Sion, en passe de réussir sa meilleure saison depuis 19 ans, ne manque pas d'étonner, fruit d'une gestion intelligente.

Le FC Sion est l’une des très belles surprises de cette saison de Super League. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les Valaisans ont engrangé 19 points sur 21 lors de leurs sept derniers matches. Ils s'apprêtent, en cas de victoire à Tourbillon jeudi contre Lugano, à s'emparer de la 3e place avant la dernière journée, qui garantirait une place européenne l'an prochain. En cas de 4e rang, ils devraient compter sur une victoire de St-Gall en finale de la Coupe pour accéder au tour qualificatif de la Conference League.

Quoi qu'il en soit, les dernières sorties de l'équipe de Didier Tholot ont été épatantes, comme ce succès 2-0 à Bâle il y a 15 jours, le premier en Championnat sur les bords du Rhin depuis 1997. Ci-dessous les éléments clés du brillant parcours sédunois :

Anthony Racioppi

Anthony Racioppi n'a encaissé que 35 buts cette saison, ce qui fait de lui le meilleur gardien de Super League. A 27 ans, il s'épanouit, justifiant la confiance accordée par les dirigeants l'été dernier. Il a gardé sa cage inviolée à quinze reprises cette saison, dont cinq fois d'affilée dernièrement.

Le Genevois avait dévoilé son potentiel sous les couleurs des Young Boys (2022-2024), où il était parvenu à déboulonner David von Ballmoos, avant toutefois de reperdre sa place de titulaire à la suite de quelques erreurs. En 2024-25, il n'a pas été titularisé lors de son passage à Hull City, mais Sion lui a offert une chance qu'il a su saisir. Le directeur sportif Barthélémy Constantin lui a permis d'avoir la sérénité nécessaire en lui proposant un contrat de quatre ans. L'entraîneur des gardiens Massimo Colomba, en poste à Sion depuis 2022, a aussi joué un rôle décisif dans l'évolution de Racioppi. Le portier a l'étoffe du gardien qui rassure ses équipiers.

L'esprit d'équipe

Sion manifeste un esprit de groupe qui se reflète dans les résultats, et réciproquement. La dynamique est extrêmement positive. L'an dernier déjà, saison que le néo-promu d'alors avait bouclée au 9e rang, de nombreux joueurs louaient la bonne ambiance régnant à Tourbillon. Lors de la prolongation de son contrat, Benjamin Kololli a souligné que son retour en Valais avait été une des meilleures décisions de sa carrière.

Kololli, ce même joueur qui autrefois avait été suspendu à Bâle après une fête nocturne, s'est vu confier à Sion la gestion de la caisse d'équipe. Bien remplie, celle-ci a permis récemment d'organiser une sortie à l'Europapark en Allemagne. L'occasion de s'amuser sur les montagnes russes du parc d'attractions, à défaut de les connaître en Championnat, où l'équipe affiche une maturité nouvelle.

Didier Tholot

L'entraîneur français est le symbole de cette régularité. En poste depuis 2023, une éternité à l'aune du FC Sion, il vient de voir son contrat prolongé de trois ans. C'est son quatrième mandat sur les bords du Rhône, de toute évidence le bon. Jamais un entraîneur n'avait tenu aussi longtemps à Sion depuis la fin des années 1980.

Didier Tholot (62 ans) est un homme fidèle à ses principes, qui donne le temps à ses joueurs de mûrir dans le cadre d'un système assez fixe. Cette particularité, vue parfois comme un manque de souplesse, lui a aussi valu des critiques lors de phases difficiles dans le passé.

Le Forézien a depuis longtemps acquis ses lettres de noblesse à Tourbillon. Les Valaisans n'oublient pas qu'ils lui doivent la dernière victoire en Coupe, en 2015, ainsi que celle en 2009.

Didier Tholot : «Je me sens très serein à Sion» L'entraîneur tricolore a prolongé de trois ans son contrat avec le FC Sion. Le Français de 62 ans aimerait passer un niveau avec cette équipe, même s'il sait que tout ne sera pas linéaire. 21.04.2026

Planification intelligente

S'il n'a que 31 ans, le Barthélémy Constantin compte déjà une riche expérience. Le fils du président exerce comme directeur sportif depuis 2014. Il a appris tous les rouages du club et vu ce qui ne marchait pas. Aujourd'hui, il jouit d'une latitude qu'il n'avait pas au début. Son apprentissage a parfois été douloureux, comme l'a relevé Christian Constantin dans une interview à Blick, relevant que l'engagement de Mario Balotelli lui avait coûté une fortune.

Mais le fils a su conserver des piliers dans l'équipe et faire venir des joueurs de qualité comme Kreshnik Hajrizi, Rilind Nivokazi, Josias Lukembila ou Donat Rrudhani. La venue en prêt de l'international suisse espoirs Winsley Boteli a aussi été une bonne pioche. Le joker de 19 ans a marqué 10 buts, de quoi susciter l'intérêt de recruteurs étrangers. Il se dit que Sion pourrait exercer son option d'achat de 3,5 millions d'euros pour ensuite revendre le jeune joueur avec un joli bénéfice.

Après de nombreuses saisons très agitées, le FC Sion est devenu un exemple de stabilité et de sérénité. Tout finit par arriver.

Barthélémy Constantin : «Une continuité avec Didier qui est logique» La réaction du directeur sportif du FC Sion, après la prolongation du contrat de l'entraîneur Didier Tholot. Le Français de 62 ans a signé jusqu'en 2029 avec le club sédunois. 21.04.2026

Sur le même thème