Super League La partie entre Lugano et Lausanne ne sera pas rejouée

ATS

17.10.2025 - 12:12

Le match de Super League du 17 septembre entre Lugano et Lausanne-Sport ne sera pas rejoué.

Lugano – Lausanne-Sport 1-1

Lugano – Lausanne-Sport 1-1

Super League | 4ème journée | Saison 25/26

17.09.2025

Keystone-SDA

17.10.2025, 12:12

17.10.2025, 13:49

La Commission de discipline de la SFL a rejeté le protêt du club tessinois, a annoncé la Swiss Football League vendredi.

Le FC Lugano avait confirmé officiellement le 22 septembre son protêt, déposé le jour d'un match qui s'était conclu sur un nul 1-1. Le club tessinois dénonçait «une utilisation erronée en violation du protocole VAR» et demandait à rejouer cette partie.

A la 63e minute, le Lausannois Karim Sow avait été expulsé pour un second avertissement, avant que l'arbitre Urs Schnyder ne soit appelé par la VAR pour un possible carton rouge direct. Après avoir visionné les images, l'arbitre avait constaté un hors-jeu préalable de Renato Steffen et avait donc annulé l'expulsion du défenseur.

«Toutes les questions d'appréciation de la faute, de son interprétation, de ses conséquences, tout comme d’une éventuelle erreur manifeste d'arbitrage, relèvent des faits qui sont tranchés définitivement par le corps arbitral sans que la présente Commission ne dispose d'un droit de regard», explique le communiqué. Cette décision est définitive pour les instances de la Swiss Football League, conclut celle-ci.

