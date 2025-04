Arrachant un succès inespéré et sur le fil contre le FC Sion (2-0), le FC Lausanne-Sport s’est replacé samedi dans la course au top 6 en Super League. Plus entreprenant devant son public, le club vaudois a vu ses efforts être récompensés face à des Valaisans qui se sont une nouvelle fois écroulés dans le temps additionnel. Voici les trois points à retenir de ce choc romand.

Lausanne-Sport – Sion 2-0 Credit Suisse Super League // 31ème journée // Saison 24/25 05.04.2025

Nicolas Larchevêque, à Lausanne Nicolas Larchevêque

On a aimé...

... le «finish» du FC Lausanne-Sport. Alors qu’on semblait se diriger vers un résultat nul et vierge au terme d’une partie qui a eu de la peine à s’emballer, les Vaudois sont parvenus à faire sauter le verrou sédunois au bout du temps additionnel grâce à des réussites de Fousseni Diabaté (96e) et Teddy Okou (98e).

Deux buts qui sont logiquement venus récompenser l’équipe la plus entreprenante sur l’ensemble de la rencontre (19 tirs à 6 pour le LS et pas moins de 15 corners !). «Mon but a déclenché une sorte de rébellion», s'est exclamé devant la presse Diabaté, le héros du jour, entré à la 72e minute. «Mentalement, ça nous prépare pour les ‘finales’ qui nous attendent».

Ce succès, trois jours après le nul frustrant au Letzigrund (2-2), permet en effet au FC Lausanne-Sport de revenir à trois points du FC Zurich, tenu en échec à Winterthour (0-0), et du top 6 à deux matches de la fin du tour préliminaire. L’espoir de figurer dans le «Championship Group» est donc toujours de mise chez les Lausannois.

«Cette fin de match donne une énergie folle à l’équipe pour le sprint final», s’est réjoui le coach vaudois Ludovic Magnin. «Nous sommes encore là ! Ceux qui ont voulu nous enterrer l’ont fait un peu trop tôt. Ça montre que l’équipe à la mentalité pour se battre jusqu’au bout.» Le LS s’en ira le week-end prochain à Winterthour, avant de recevoir le FC Lugano.

Ludovic Magnin : «Ceux qui ont voulu nous enterrer l’ont fait trop tôt» La réaction de Ludovic Magnin, entraîneur du Lausanne-Sport, après la victoire in extremis (2-0) de son équipe contre le FC Sion samedi en Super League. 05.04.2025

On a moins aimé...

... la nouvelle fin de rencontre cauchemardesque du FC Sion. Trois jours après avoir tout perdu dans les ultimes instants contre le FC Winterthour (défaite 2-1, dont un but concédé à la 94e minute), le club valaisan a connu la même déconvenue samedi sur les bords du Léman. Venus à la Tuilière pour essentiellement défendre et opéré en contre, les Sédunois se sont faits punir au moment où l’on s’y attendait le moins, eux qui avaient (enfin) pris le jeu à leur compte dans les ultimes minutes.

Avec ce énième dénouement cruel, l’équipe de Didier Tholot reste ainsi à 9 points engrangés en 13 rencontres depuis la reprise, ce qui fait d’elle le cancre du championnat en 2025. Malgré ce piètre bilan, on refuse de parler de «crise» du côté de la formation de Tourbillon. «C’est un mot trop fort», a ainsi tempéré Barthélémy Constantin, directeur sportif du club, devant les médias. «Il faut se remobiliser, garder le cap et redonner confiance et de la force à l’équipe et au staff. Il ne faut surtout pas paniquer.»

A l’issue de la rencontre, les joueurs sont ainsi allés discuter avec leurs supporters, en colère, qui avaient fait le déplacement. Le président Christian Constantin s’est également rendu dans le vestiaire pour parler à ses joueurs. «Je ne vais pas raconter ce qui s’est dit, ça reste entre nous», a expliqué le défenseur Noé Sow au micro de blue Sport, précisant toutefois que le message du dirigeant était «encourageant».

La situation du FC Sion reste malgré tout préoccupante. Ce dernier reste sous la menace de Grasshopper, barragiste à 8 unités, et de Winterthour, dernier à 11 points. La réaction tant attendue par «CC» et tout un peuple interviendra-t-elle donc dimanche prochain, lors de la réception du Servette FC dans un derby du Rhône qui s’annonce capital ?

Numa Lavanchy : «On s’est fait punir» La réaction de Numa Lavanchy, joueur du FC Sion, après la défaite (2-0) de son équipe face au FC Lausanne-Sport samedi en Super League. 05.04.2025

Le facteur X

Le retour du public lausannois. Une semaine après sa défaite sans appel (4-1) face au FC Lucerne et devant seulement 2'700 spectateurs suite aux sanctions infligées après les débordements contre Servette, le Lausanne-Sport retrouvait son public. Et ce dernier, chiffré au nombre de 9’192 samedi, a sans aucun doute joué un rôle déterminant dans la victoire des Bleus et Blancs.

Sans lui, Teddy Okou, qui avait déjà tant donné dans ce match, aura-t-il eu le coup de rein et l’énergie nécessaire pour remonter une grande partie du terrain sur le 1-0 et de s’offrir une folle chevauchée dans la défense sédunoise avant d’inscrire le 2-0 ? «On y a cru jusqu’au bout et nos supporters nous ont poussé. L’état d’esprit joue beaucoup», a ainsi avoué Fousseni Diabaté.

Notre consultant Carlos Varela soulignait également en avant-match l’importance du 12e homme. «Le public aide toujours les joueurs», a rappelé l’ancien joueur genevois. «Il me permettait de faire un sprint à la 80e minute alors que j’avais 180 de pulsation, et j’en faisais encore. C’est lui qui se levait lorsque je faisais un tacle. Ce n’est pas un mythe de dire que ton public te donne ce supplément d’énergie. Quand le match est serré, ça fait souvent la différence.» Et la rencontre de samedi en est une preuve supplémentaire...