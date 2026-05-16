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«Démarche anti-sportive» La SFL tacle Grasshopper après l’alignement de ses M21

ATS

16.5.2026 - 23:09

La Swiss Football League (SFL) a dénoncé les agissements de Grasshopper, qui a aligné ses jeunes joueurs samedi à Lausanne (victoire 3-1). Les M21 zurichois devaient disputer un match de 1ère ligue.

Polémique autour de l’équipe alignée par Peter Zeidler et Grasshopper.
Polémique autour de l’équipe alignée par Peter Zeidler et Grasshopper.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.05.2026, 23:09

16.05.2026, 23:17

Pour ce dernier match de Super League sans enjeu, le «Rekordmeister» avait fait le choix d'aligner de nombreux M21 à la Tuilière pour préserver ses cadres en vue du barrage de promotion-relégation. Le match aller du barrage est en effet prévu lundi à Aarau.

Cette décision n'a pas plus à la SFL, qui a sévèrement critiqué GC dans un communiqué publié samedi soir. «Le fait que l'équipe M21 du club ne dispute pas un match de 1ère ligue parce que plusieurs joueurs de la relève sont alignés à Lausanne n'est pas compatible avec l'esprit du fair-play ni avec les responsabilités d'un club professionnel», a écrit l'instance.

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«Démarche antisportive»

Les M21 des Sauterelles devaient en effet affronter le FC Courtételle samedi à Zurich. Mais GC ne s'est pas présenté et la rencontre s'est soldée par une victoire par forfait des Jurassiens (3-0).

«La situation est particulièrement problématique lorsque cet agissement peut avoir des répercussions sur les décisions sportives d'un championnat. L'intégrité d'une compétition en cours s'en trouve ainsi affectée. La SFL considère cette démarche comme antisportive», peut-on lire dans le communiqué.

La SFL n'a prononcé aucune sanction envers le club zurichois, mais annonce qu'elle adaptera son règlement lors de l'assemblée générale extraordinaire prévue ce lundi. «À l'avenir, l'alignement intentionnel d'une équipe manifestement fortement affaiblie devra pouvoir être sanctionné disciplinairement», a-t-elle fait savoir.

Lausanne-Sport – GC 1-3

Lausanne-Sport – GC 1-3

Super League | 38ème journée | Saison 25/26

16.05.2026

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