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Incendie au Parc Saint-Jacques «La totalité du secteur inférieur et des vestiaires est brûlée, contaminée»

Clara Francey

13.4.2026

Le chef de presse du FC Bâle, Simon Walter, détaille au micro de blue Sport les dégâts causés par l'incendie qui a touché le Parc Saint-Jacques vendredi dernier. Le club rhénan est durement affecté : tout ce qui se trouvait dans le secteur inférieur du stade, où se trouvent les vestiaires, «est perdu».

Simon Walter : «La totalité du secteur inférieur et des vestiaires est brûlée»

Simon Walter : «La totalité du secteur inférieur et des vestiaires est brûlée»

Le chef de presse du FC Bâle, Simon Walter, détaille au micro de blue Sport les dégâts causés par l'incendie qui a touché le Parc Saint-Jacques vendredi dernier.

13.04.2026

Rédaction blue Sport

13.04.2026, 11:04

13.04.2026, 11:17

Pour rappel, cet incendie a provoqué le renvoi de la rencontre de Super League opposant Thoune à Bâle, initialement prévue samedi soir, le tenant du titre n'ayant plus assez de matériel opérationnel. Le match a été reprogrammé à samedi prochain, 20h30.

Thoune - Bâle renvoyé. Dégâts considérables : un incendie s’est déclaré au Parc Saint-Jacques !

Thoune - Bâle renvoyéDégâts considérables : un incendie s’est déclaré au Parc Saint-Jacques !

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