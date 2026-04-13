Le chef de presse du FC Bâle, Simon Walter, détaille au micro de blue Sport les dégâts causés par l'incendie qui a touché le Parc Saint-Jacques vendredi dernier. Le club rhénan est durement affecté : tout ce qui se trouvait dans le secteur inférieur du stade, où se trouvent les vestiaires, «est perdu».

Simon Walter : «La totalité du secteur inférieur et des vestiaires est brûlée» Le chef de presse du FC Bâle, Simon Walter, détaille au micro de blue Sport les dégâts causés par l'incendie qui a touché le Parc Saint-Jacques vendredi dernier. 13.04.2026

Rédaction blue Sport Clara Francey

Pour rappel, cet incendie a provoqué le renvoi de la rencontre de Super League opposant Thoune à Bâle, initialement prévue samedi soir, le tenant du titre n'ayant plus assez de matériel opérationnel. Le match a été reprogrammé à samedi prochain, 20h30.