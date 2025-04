L'anniversaire de Didier Tholot vire au cauchemar, le LS se saborde à Zurich

Le Lausanne-Sport a sans doute tout perdu mercredi à Zurich. Les Vaudois, qui menaient 2-0 à la 89e, ont concédé un match nul 2-2 qui les laisse à cinq points de la sixième place du FCZ.

Zurich – Lausanne-Sport 2-2

Clara Francey

Un long dégagement de Yanick Brecher, une reprise de volée de Lindrit Kamberi, et Zurich garde ses distances avec Lausanne. A la 95e le latéral zurichois a arraché un match nul qui sonne probablement le glas des espoirs du LS d'accrocher le top 6 de la Super League. Six minutes plus tôt, Steven Zuber avait redonné espoir au Letzigrund après une sortie hasardeuse de Karlo Letica.

Le LS avait pourtant profité d'une bourde de Benjamin Mendy en début de match. A la 4e minute, sur une relance courte de Brecher, le champion du monde 2018 n'a pas résisté au bon pressing de Jamie Roche. La jambe du milieu suédois a contré la passe en retrait du Français et le ballon a fini au fond des filets du portier zurichois.

Les hommes de Ludovic Magnin pensaient même s'être mis à l'abri à la 74e grâce à Alban Ajdini, initialement signalé en position de hors-jeu par l'arbitre assistant, mais finalement régularisé par la VAR. Sauf que Zuber et Kamberi sont passés par là.

Sion battu par la lanterne rouge

A Sion, Winterthour a aussi inversé la tendance en fin de match pour s'imposer 2-1. Les Sédunois, qui avaient ouvert le score par Ilyas Chouaref avant la mi-temps, doivent regretter l'expulsion de Benjamin Kololli à la 53e pour un deuxième carton jaune. Une défaite d’autant plus amère pour les Valaisans qu'elle survient le jour des 61 ans de leur entraîneur, Didier Tholot.

Roman Buess (80e) et Christian Gomis (94e) ont offert trois points très précieux à Winterthour. Les hommes d'Uli Forte peuvent encore croire à un improbable maintien, surtout si Grasshopper venait à s'incliner jeudi soir à Bâle. Les Zurichois ne compteraient en effet plus que quatre points de retard sur la place de barragiste.