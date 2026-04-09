Le FC Saint-Gall va devoir faire sans ses attaquants Christian Witzig et Malamine Efekele ces prochaines semaines. Le club de Suisse orientale a annoncé jeudi que les deux hommes s'étaient blessés lundi lors de la victoire contre le FC Zurich (2-1).

Christian Witzig est touché à une cheville. ats

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Witzig est touché à une cheville et Efekele souffre de la cuisse droite, a précisé Saint-Gall.

Les Brodeurs sont toujours deuxièmes de Super League à 15 points du leader Thoune, alors qu'il ne reste que six matches à disputer. Ils seront également en lice en demi-finale de la Coupe de Suisse à Yverdon dimanche 19 avril.