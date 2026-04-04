Le Lausanne-Sport accueille Winterthour samedi lors de la 32e journée de Super League (18h00). Face à la lanterne rouge, les Vaudois doivent avant tout retrouver le sourire.

Olivier Custodio et ses coéquipiers vivent une fin de saison compliquée. KEYSTONE

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Battu coup sur coup par Young Boys (2-0) et Lucerne (4-0), le LS fait grise mine en cette fin de saison, alors qu'il est déjà condamné au Relegation Group. L'euphorie suscitée par son beau parcours en Conference League semble lointaine.

Avec 12 points d'avance sur le barragiste Grasshopper, Lausanne peut toutefois envisager sereinement les sept matches qui lui restent à jouer. Mais la dynamique de cette fin d'exercice pourrait aussi avoir un impact sur la prochaine saison.

Leader du championnat, Thoune est proche d'un sacre surprise qui pourrait devenir officiel avant même le début du Championship Group. Avant cela, les Bernois se rendent à Lugano samedi (18h00) avec l'ambition de rebondir suite à leur défaite 2-1 contre Zurich avant la trêve internationale.

A 20h30, Bâle et Young Boys en découdront quant à eux dans un duel important en vue des places européennes. Les joueurs de la capitale, qui accusent six points de retard sur le FCB, doivent gagner pour garde espoir de jouer l'Europe la saison prochaine.