Lausanne composte son billet pour le top-6, Servette mate Lucerne

Tout est bien qui finit bien pour le Lausanne-Sport ! Troisièmes à la trêve de Noël à un point du leader, les Vaudois ont arraché leur place dans le top-6 à minuit moins une.

Lausanne-Sport – Lugano 2-0 Credit Suisse Super League // 33ème journée // Saison 24/25 21.04.2025

A la Tuilière, Lausanne a fait le job comme l’espérait Ludovic Magnin. Les Vaudois se sont imposés 2-0 devant le FC Lugano, ce Champion d'automne qui a perdu gros au printemps, pour exploiter pleinement la défaite 2-1 du FC Zurich à Berne face aux Young Boys. Accompagnés par une certaine réussite en phase défensive, ils ont forcé la décision en première période sur deux superbes réussites de Fousseni Diabaté (27e) et de Morgan Pouaty (38e).

Cette qualification du Lausanne-Sport pour le «championship group» est amplement méritée. Sans le transfert à Vérone d’Antoine Bernède et sans, bien sûr, la blessure d’Alvyn Sanches, Lausanne aurait sans doute assuré sa place dans le top-6 bien avant cette ultime ronde.

Marvin Keller sauve... Lausanne

Au Wankdorf où un point lui suffisait, le FC Zurich a pu rêver à une issue heureuse après une première mi-temps complètement ratée. Mené 2-0 à la pause, le FCZ a repris espoir grâce à un penalty de Steven Zuber à la 67e. Et sans un arrêt magnifique de Marvin Keller dans le temps additionnel, le FCZ aurait pu arriver à ses fins. Ludovic Magnin peut vraiment remercier du fond de son cœur le nouveau portier des Young Boys.

YB – Zurich 2-1 Credit Suisse Super League // 33ème journée // Saison 24/25 21.04.2025

Troisième équipe en lice pour cette place dans le top-6, St-Gall a battu le FC Sion 1-0 grâce à Willem Geubbels. Mais ce score est trop étriqué pour lui permettre de souffler la sixième place à Lausanne. Pour le FC Sion, ce nouveau revers rappelle combien sa lutte contre la relégation sera âpre avec trois points d’avance sur la place de barragiste et six sur celle de la «lanterne rouge». La question désormais est de savoir si la pause de deux semaines avant le début du tour contre la relégation n'éveillera pas dans le camp présidentiel la tentation d'une révolution de palais...

St-Gall – Sion 1-0 Credit Suisse Super League // 33ème journée // Saison 24/25 21.04.2025

1 but et 3 assists pour Xherdan Shaqiri

Dans la lutte pour le titre, le FC Bâle poursuit son récital. Victorieux 5-0 d’Yverdon au Parc St-Jacques avec un Xherdan Shaqiri toujours aussi diabolique – 1 but et 3 assists pour ce lundi pascal -, les Rhénans remporteront le titre s’ils gagnent trois de leurs cinq derniers matches. Si leur capitaine continue de marcher sur l’eau, on voit mal comment ils n’y parviendront pas.

Bâle – Yverdon 5-0 Credit Suisse Super League // 33ème journée // Saison 24/25 21.04.2025

Deuxième à six points, le Servette FC s’est imposé 2-1 contre le FC Lucerne pour conclure ce troisième tour sur une note positive après avoir traversé des dernières semaines difficiles. Le bijou d’Anthony Baron pour l’ouverture du score valait à lui seul le déplacement. Les 12'027 spectateurs retiendront aussi la décision de la VAR d’annuler le 2-2 des Lucernois à la 96e pour une faute sur Joël Mall... La sortie trop aventureuse du gardien n’a finalement pas porté à conséquence. Tant mieux pour ce qui reste de suspense dans la lutte pour le titre.