Super League Lausanne assène un coup de massue à un FCZ atone

ATS

1.11.2025 - 22:36

Battu 3-1 par Servette mercredi à la Tuilière, Lausanne a renoué avec la victoire samedi en Super League.

Zurich – Lausanne-Sport 1-2

Zurich – Lausanne-Sport 1-2

Super League | 12ème journée | Saison 25/26

01.11.2025

Keystone-SDA

01.11.2025, 22:36

02.11.2025, 00:04

Les hommes de Peter Zeidler sont allés s'imposer 2-1 sur la pelouse d'un FC Zurich qui s'enfonce un peu plus dans la crise.

Le LS a forcé la décision à la 82e minute, alors que les deux équipes semblaient se contenter d'un nul. Déjà buteur face à Servette, Beyatt Lekoueiry a donné le tournis à la défense zurichoise, profitant d'un relais involontaire de Soppy pour tromper Yanick Brecher d'une frappe précise du pied gauche.

Super League. Le derby lémanique pour Servette, le Klassiker pour Shaqiri et Bâle

Super LeagueLe derby lémanique pour Servette, le Klassiker pour Shaqiri et Bâle

Brandon Soppy s'est parfaitement repris après que sa mésentente avec son gardien Karlo Letica avait permis au FC Zurich d'égaliser à 1-1 sur une réussite de Matthias Phaëton. Lausanne, qui avait ouvert la marque à la 10e grâce à Nathan Butler-Oyedeji, a ainsi infligé une cinquième défaite consécutive au FCZ.

Lausanne-Sport, qui n'avait plus gagné à l'extérieur depuis mars 2014 face au FC Zurich en Super League, profite de sa victoire pour repasser devant le Servette FC au classement. Le club vaudois revient à une longueur du 6e Lugano, qui accueille St-Gall (2e) dimanche après-midi.

Super League. Déroute romande : Sion face au leader, Servette face au dernier

Super LeagueDéroute romande : Sion face au leader, Servette face au dernier

