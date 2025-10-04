  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Lausanne engage un joueur très expérimenté

ATS

4.10.2025 - 09:45

Lausanne-Sport a engagé Florent Mollet. Le Français, qui a joué 230 matches de Ligue 1, a signé un contrat d'une saison avec option pour une année supplémentaire.

Keystone-SDA

04.10.2025, 09:45

04.10.2025, 10:03

Formé à Dijon, le milieu offensif de 33 ans a porté les couleurs de Metz, Montpellier et Nantes en Ligue 1, signant 33 buts et 25 passes décisives au total. Il était sans club depuis cet été et la fin de son contrat avec Nantes.

Mollet, qui était arrivé chez les Canaris en janvier 2023 après une demi-saison en Bundesliga à Schalke, s'entraînait depuis deux semaines avec l'équipe de l'entraîneur Peter Zeidler. Il n'est pas éligible sur la scène européenne avant le mois de janvier, précise le LS dans son communiqué.

Les plus lus

Visa Trump à 100'000 dollars attaqué devant la justice américaine
L'aéroport de Munich à nouveau fermé après le signalement de drones
A ne pas manquer ce week-end : suivez les courses du SailGP en libre accès !
Israël poursuit ses opérations malgré des appels pour la paix
Football : un célèbre club français pleure une figure marquante
La Suisse a, une fois de plus, loupé le train pour renforcer son armée