Super League Lausanne et Servette retrouvent la scène nationale

ATS

31.8.2025 - 04:30

Après leurs aventures européennes, Lausanne et Servette reprennent du service en Super League dimanche. Le LS accueille Saint-Gall (14h00), tandis que Servette reçoit Lucerne à Genève (16h30).

Les Lausannois devront se remettre de leurs émotions européennes.
Les Lausannois devront se remettre de leurs émotions européennes.
ats

Keystone-SDA

31.08.2025, 04:30

31.08.2025, 09:39

Les Vaudois sont de retour d'Istanbul, où ils ont signé jeudi l'une des plus belles pages de l'histoire du club en battant Besiktas pour rallier la phase de ligue de la Conference League. Les hommes de Peter Zeidler devront rapidement se remettre de leurs émotions pour faire un résultats face aux Brodeurs, qui ont trébuché dimanche dernier devant Lucerne (défaite 1-0) après un début de saison parfait.

Conference League. Le Lausanne-Sport réalise l’impensable à Istanbul !

Conference LeagueLe Lausanne-Sport réalise l’impensable à Istanbul !

Les Grenat tâcheront quant à eux d'oublier leur élimination en barrages de la C4 face au Shakthar Donetsk. Derniers du classement de la Super League avec un point en trois matches, les hommes de Jocelyn Gourvennec doivent désormais lancer la machine sur la scène nationale.

Conference League. Crucifié par le Shakhtar, Servette ne parvient pas à imiter Lausanne

Conference LeagueCrucifié par le Shakhtar, Servette ne parvient pas à imiter Lausanne

Archive sur le Servette FC

Gourvennec : «Je viens avec beaucoup d’humilité»

Gourvennec : «Je viens avec beaucoup d’humilité»

Le nouvel entraîneur français de Servette se prête à l'exercice de la conférence de presse afin de présenter son plan de jeu à la tête de l'équipe.

12.08.2025

