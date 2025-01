Après une interminable attente de vingt-six ans, un club romand sera-t-il à nouveau sacré champion de Suisse ? Le Lausanne-Sport et le Servette FC abordent la seconde phase du championnat de Super League, qui débute ce samedi, avec ce secret espoir.

Keystone-SDA, ld, ats ATS

Les deux clubs lémaniques figurent pami les six candidats au titre avec le Champion d’automne Lugano, le FC Bâle, le FC Zurich et les... Young Boys. Neuvièmes seulement du classement mais à huit points de Lugano, les Young Boys semblent en mesure de réussir une folle remontada. Propulsé cet hiver à la tête du club, Giorgio Contini entend prouver qu’il est effectivement un grand entraîneur et non un spécialiste des promotions obtenues avec Vaduz et Lausanne ou bien un parfait no 2 comme il le fut avec Murat Yakin en équipe de Suisse.

Les Young Boys n'ont toutefois pas vraiment le droit à l'erreur. Ils partent, en effet, de loin derrière un Lugano qui a eu la sagesse de prolonger les contrats de son entraîneur Mattia Croci Torti et de son capitaine Mattia Bottani pour ne pas commettre la même erreur qu’au printemps dernier avec Jonathan Sabbatini, le FC Bâle qui s’en remet au génie de son nouveau capitaine Xherdan Shaqiri et ce Lausanne-Sport qui commence à faire peur à tout le monde.

Alvyn Sanches parti pour rester

Ludovic Magnin et Stéphane Henchoz ont apparemment trouvé les mots justes pour convaincre leur joyau Alvyn Sanches de différer de six mois son transfert à l’étranger. Le retour d’Aliou Baldé offrira encore davantage de choix à Ludovic Magnin en attaque.

L’entraîneur mesure pleinement l’avantage de recevoir sur une pelouse artificielle. Comme les Young Boys par le passé, les Vaudois savent désormais l’exploiter pleinement. Ils ont cueilli 21 points sur 27 à domicile lors de la première phase. S’ils font aussi bien ces prochains mois, le titre – il s’agirait du premier depuis... soixante ans – ne sera peut-être pas loin.

Seul leader au soir d’un succès 3-1 au Letzigrund face au FC Zurich avant de laisser filer 15 points lors des sept matches qui ont suivi, le Servette FC a terminé l’année sur les rotules alors même qu’il ne chasse plus qu’un seul lièvre. Le discours teinté d'un français trop fédéral de Thomas Häberli ne fait pas vraiment lever les foules comme peut le faire un Ludovic Magnin.

L’entraîneur grenat parviendra-t-il à insuffler à ses joueurs ce mental de guerriers qu’ils avaient cultivé l’an dernier dans les Coupes d’Europe et de Suisse ? Sa tâche serait sans doute plus aisée si René Weiler, son prédécesseur devenu directeur sportif, montait vraiment au front sur le marché des transferts. Un marché qui, au fait, s’est ouvert pour deux anciens buteurs de la maison, Jean-Pierre Nsame et Chris Bedia...

Une intégration laborieuse

A Sion, la sagesse commande de limiter ses ambitions à une place dans le top-6. Septièmes à un point de la barre, les Sédunois ont livré la marchandise lors de la première phase. Didier Tholot a pratiquement aligné la même équipe qui évoluait la saison dernière en Challenge League en raison des problèmes d’intégration d’Anton Miranchuk. Freiné par les blessures, le Russe n’a pas encore donné sa pleine mesure. Tholot s'avance toutefois vers ce printemps avec une réelle interrogation: le transfert à Cologne du patron de la défense Joël Schmied sera-t-il compensé par le retour de Kreshnik Hajrizi qui sort de six mois bien «délicats» au Widzew Lodz ?

Enfin à Yverdon, on espère que l’intronisation de Paolo Tramezzani permettra d’éviter la relégation. Le club du Nord vaudois est engagé dans une lutte à trois avec le FC Winterthour et les Grasshoppers pour échapper à la dernière place. Ses quatre points d’avance sur Winterthour – qui a engagé avec Uli Forte un entraîneur sachant lui aussi bien faire défendre son équipe – n’offrent aucune garantie. Et même si le niveau des formations de tête de la Challenge League n’a rien d’affolant, il vaudra toujours mieux ne pas passer par la case du barrage. Elle fut fatale au FC Sion en 2023 et a bien failli l’être pour les Grasshoppers l’an dernier...