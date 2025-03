Lausanne accueille Servette samedi en Super League (20h30). Avec 6 points de retard sur les Grenat, co-leaders du championnat, le LS doit gagner pour ne pas se faire distancer par le quatuor de tête.

Le dernier duel entre le LS d'Alvyn Sanches (à gauche) et le Servette de Miroslav Stevanovic (à droite) avait été remporté 1-0 par les Vaudois (archives). ATS

Keystone-SDA, ats ATS

Qualifiés in extremis pour les demi-finales de la Coupe de Suisse mardi à Bellinzone (1-1, 4-3 aux tirs au but), les hommes de Loïc Magnin avancent au ralenti en Super League. Ils restent sur deux matches nuls face à Bâle (1-1) et Grasshopper (2-2).

De leur côté, les Servettiens sont sur la pente ascendante. Les joueurs de Thomas Häberli ont remporté leurs trois derniers matches, le dernier face à Winterthour (3-1). Et malgré un début d'année 2025 mitigé (quatre nuls), le SFC n'a pas été battu depuis la reprise.

Neuvième à sept points de la barre, le FC Sion se rend sur la pelouse de Bâle (18h00). Les Sédunois tâcheront de rebondir après sa défaite à Lucerne dimanche dernier (2-1). Cela ne paraît pas impossible face aux Rhénans, qualifiés dans la douleur pour le dernier carré de la Coupe mercredi face à Etoile Carouge (3-1) et qui n'ont plus gagné en Super League depuis le 6 février.