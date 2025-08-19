  1. Clients Privés
Super League C’est officiel : le Lausanne-Sport perd son pilier Noë Dussenne

ATS

19.8.2025 - 09:35

Le Lausanne-Sport a officialisé le départ de son capitaine Noë Dussenne. Agé de 33 ans, le défenseur belge rentre au pays. Il évoluera désormais au Oud-Heverlee Leuven.

Keystone-SDA

19.08.2025, 09:35

Le Lausanne-Sport précise «qu’il a respecté le choix du joueur tout en veillant à préserver les intérêts financiers du club».

Venu en 2023 du Standard de Liège, Noë Dussenne a livré 82 rencontres et a inscrit 15 buts pour le club vaudois. En Belgique, il rejoint une formation qui occupe la dernière place du classement avec un seul point récolté en quatre rencontres.

