Le Lausanne-Sport a officialisé le départ de son capitaine Noë Dussenne. Agé de 33 ans, le défenseur belge rentre au pays. Il évoluera désormais au Oud-Heverlee Leuven.

𝗔̀ 𝗷𝗮𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗟𝗮𝘂𝘀𝗮𝗻𝗻𝗼𝗶𝘀 💙



👋🏼 @NDussenne quitte le FC Lausanne-Sport et retrouve sa Belgique natale en rejoignant @OHLeuven.



Merci pour tout Noë. Le LS te souhaite, à toi et à ta famille, plein succès pour la suite 🫶🏼#allezlausanne #mercinoë pic.twitter.com/kDpRn2Kk9k — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) August 19, 2025

Keystone-SDA ATS

Le Lausanne-Sport précise «qu’il a respecté le choix du joueur tout en veillant à préserver les intérêts financiers du club».

Venu en 2023 du Standard de Liège, Noë Dussenne a livré 82 rencontres et a inscrit 15 buts pour le club vaudois. En Belgique, il rejoint une formation qui occupe la dernière place du classement avec un seul point récolté en quatre rencontres.