Super League Lausanne – Lugano décalé, focus sur le Besiktas

ATS

15.8.2025 - 14:02

Le Lausanne-Sport pourra pleinement se concentrer sur son barrage de Conference League face au Besiktas. La rencontre prévue à Lugano le 24 août a été reportée, a annoncé la Swiss Football League vendredi.

Peter Zeidler et le Lausanne-Sport bénéficient d’un report contre Lugano.
Peter Zeidler et le Lausanne-Sport bénéficient d’un report contre Lugano.
Keystone

Keystone-SDA

15.08.2025, 14:02

La ligue a accédé à la demande du club vaudois, qui s'est qualifié jeudi pour les barrages de la C4 en s'imposant 2-0 à Astana, une semaine après son succès 3-1 face aux Kazakhs à la Tuilière. Le LS n'aura donc pas à effectuer un long déplacement au Tessin entre la réception des Turcs de Besiktas (jeudi 21 août) et son voyage à Istanbul (jeudi 28 août).

Cette rencontre a été reprogrammée au 17 septembre à 19h00, comme le Sion – Servette initialement prévu le 23 août. Pour rappel, les Grenat se mesureront au Shakhtar Donetsk, également en barrage de la Conference League.

