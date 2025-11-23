  1. Clients Privés
Super League Lausanne puni par un St-Gall réduit à dix, Bâle accroché par GC

Nicolas Larchevêque

23.11.2025

Incapable de trouver la solution offensivement, le FC Lausanne-Sport s’est incliné en fin de match (1-0) sur la pelouse du FC St-Gall, pourtant réduit à dix pendant 50 minutes, dimanche en conclusion de la 14e journée de Super League. A dix contre neuf, le FC Bâle a lui été tenu en échec (1-1) par Grasshopper au Letzigrund.

St-Gall – Lausanne-Sport 1-0

St-Gall – Lausanne-Sport 1-0

Super League | 14ème journée | Saison 25/26

23.11.2025

Keystone-ATS

23.11.2025, 18:26

23.11.2025, 18:50

Lausanne a raté une belle occasion de se rapprocher du top 6 de Super League. Les Vaudois, qui ont évolué à 11 contre 10 pendant plus d'une mi-temps, ont fini par s'incliner 1-0 à Saint-Gall.

Un penalty concédé en fin de match par Karim Sow et transformé par Carlo Boukhalfa (89e) a gâché le retour de Peter Zeidler en Suisse orientale, là où l'Allemand avait entraîné les Brodeurs entre 2018 et 2024. Ces derniers sont venus à bout de Lausannois bien décevants.

Super League. Une montagne de regrets pour Sion face à Zurich

Super LeagueUne montagne de regrets pour Sion face à Zurich

L'expulsion de Lukas Görtler à la 39e pour un deuxième jaune aurait dû leur permettre d'entamer du bon pied leur calendrier infernal - les Vaudois joueront un match tous les trois jours jusqu'à Noël. Il n'en a rien été, car Saint-Gall a finalement bien mérité sa victoire au terme d'un match qui n'a toutefois pas atteint des sommets.

Lausanne trop fragile

Le penalty obtenu par Aliou Baldé est venu punir un LS si fragile face aux contre-attaques adverses. L'intervention décisive de Jamie Roche devant Alessandro Vogt (64e) et le léger hors-jeu qui a annulé la réussite d'Aliou Baldé (86e) n'ont fait que retarder l'inéluctable.

A la 88e, sur une énième rupture saint-galloise, ce même Baldé a obtenu le penalty décisif après une main de Sow. Et pour ne rien arranger, le colosse de la défense lausannoise a été expulsé dans le temps additionnel et écopera d'une suspension.

Super League. Les Grenat se réveillent et arrachent un nul en deuxième période

Super LeagueLes Grenat se réveillent et arrachent un nul en deuxième période

Lausanne devra rapidement oublier ce camouflet, car il se déplace jeudi en Pologne pour y affronter le Lech Poznan. Et après la Conference League, ce sera la réception du leader Thoune qu'il faudra bien mieux négocier.

Bâle tenu en échec

Le FC Bâle a aussi réalisé une contre-performance dimanche sur la pelouse de Grasshopper (1-1). Les Rhénans ont été tenus en échec malgré un nouvel assist de Xherdan Shaqiri, son 8e de la saison en championnat, et manquent l'occasion de se rapprocher de Thoune, battu samedi par Lugano.

GC – Bâle 1-1

GC – Bâle 1-1

Super League | 14ème journée | Saison 25/26

23.11.2025

Super League. Thoune tombe face à un Lugano héroïque à dix

Super LeagueThoune tombe face à un Lugano héroïque à dix

