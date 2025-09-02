  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Après Sanches, Lausanne a perdu un deuxième attaquant lundi

ATS

2.9.2025 - 07:03

Après avoir laissé filer son joyau Alvyn Sanches à Young Boys, Lausanne-Sport a perdu un deuxième attaquant lundi lors de la dernière journée du mercato international.

Keystone-SDA

02.09.2025, 07:03

02.09.2025, 07:38

Konrad de la Fuente rejoint en effet l'AD Ceuta FC, néo-promu en 2e division espagnole. L'Américain de 24 ans a été prêté jusqu'au terme de la saison, a annoncé le LS.

De la Fuente était arrivé durant l'été 2024 dans la capitale vaudoise, et a disputé 31 matches avec le club lausannois (1 but inscrit seulement). Il est toujours sous contrat avec le FC Lausanne-Sport jusqu’au 30 juin 2027.

Super League. Le LS laisse filer sa pépite Alvyn Sanches dans la capitale !

Super LeagueLe LS laisse filer sa pépite Alvyn Sanches dans la capitale !

Les plus lus

Entre progrès et reculs, Kiev frappe avec ses nouveaux missiles Flamingo
«Un rituel traditionnel» : 12 officiers condamnés pour de violents bizutages
Dangereuse faille : les utilisateurs de WhatsApp doivent agir immédiatement !
Relation amoureuse cachée : le CEO de Nestlé évincé
«Il y a eu des discussions fortes, ça ne sert à rien de mentir»
«Nous ne voulons pas polémiquer avec la France» - Des propos de Bayrou font un tollé