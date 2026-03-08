  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Lausanne se fait très peur mais s’impose contre GC, Thoune mate YB

Gregoire Galley

8.3.2026

Le Lausanne-Sport s'est sans doute définitivement mis à l'abri en Super League en allant battre GC dimanche (3-2). Le derby bernois est revenu au FC Thoune, qui a battu YB 2-1 au Wankdorf.

GC – Lausanne-Sport 2-3

GC – Lausanne-Sport 2-3

Super League | 29ème journée | Saison 25/26

08.03.2026

Keystone-ATS

08.03.2026, 18:23

08.03.2026, 19:20

Après une victoire obtenue mercredi face au FC Zurich, le Lausanne-Sport a de nouveau connu le succès au Letzigrund en s'imposant 3-2 contre Grasshopper.

Mal rentrés dans leur match, les Vaudois ont subi l'ouverture du score de Dirk Abels après huit minutes seulement. Mais un coup de tête de Kevin Mouanga a remis le LS dans la rencontre (22e).

La troupe de Peter Zeidler a ensuite creusé l'écart en seconde période. Olivier Custodio a inscrit un superbe coup franc (50e), avant que Seydou Traore ne fasse le break (63e). Un but important, puisque GC est revenu à 3-2 (72e), sans réussir à égaliser.

Lausanne revient à six points des Young Boys, sixièmes, et prend 12 longueurs d'avance sur son adversaire du jour, qui occupe la place de barragiste.

Super League. Saint-Gall fait plier Bâle après un départ canon

Super LeagueSaint-Gall fait plier Bâle après un départ canon

Le derby bernois pour Thoune

La série d'invincibilité du FC Thoune continue et se porte désormais à douze matches. Le leader s'est imposé 2-1 dans le derby bernois face aux Young Boys.

Les anciens Lausannois d'YB avaient pourtant bien lancé ce match. Après une belle percussion de Joël Monteiro, Alvyn Sanches n'a pas tremblé pour marquer le 1-0 (7e).

Les hommes de Mauro Lustrinelli sont toutefois revenus des vestiaires avec des intentions bien différentes, égalisant par Valmir Matoshi (50e). Nils Reichmuth a finalement offert la victoire (80e) à des Thounois qui n'avaient plus gagné au Wankdorf depuis août 2017.

YB – Thoune 1-2

YB – Thoune 1-2

Super League | 29ème journée | Saison 25/26

08.03.2026

Les plus lus

Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...
L’UDC Jean-François Thuillard en tête au 1er tour
Résultats et réactions: le suivi des votations en direct !
Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Iran : l'Assemblée des experts a désigné son nouveau guide suprême
Fabrice Luchini : «Ma compagne m'a soigné de ma phobie du couple»