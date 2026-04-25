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Super League Lausanne se joue de Zurich et assure son maintien

Clara Francey

25.4.2026

Lausanne a bien commencé le tour contre la relégation. A la Tuilière, les Vaudois ont dominé facilement Zurich 3-0 et se maintiennent en Super League.

Lausanne-Sport – Zurich 3-0

Lausanne-Sport – Zurich 3-0

Super League | 34ème journée | Saison 25/26

25.04.2026

Keystone-ATS

25.04.2026, 19:57

25.04.2026, 20:10

L'après Peter Zeidler s'est bien passé. Sous la direction de Markus Neumayr et Migjen Basha, les Lausannois ont plié l'affaire dès les 45 premières minutes. Poaty à la 7e, puis Butler-Oyedeji (21e) à la suite d'une relance catastrophique du gardien zurichois ont mis les Vaudois sur orbite. A la 40e Roche a vu son tir dévié dans le but zurichois par un défenseur alémanique pour le 3-0. Le LS a ensuite contrôlé la rencontre en faisant le nécessaire pour ne pas suer trop en fin de partie.

Super League. Coup de tonnerre au Lausanne-Sport : Peter Zeidler remercié !

Super LeagueCoup de tonnerre au Lausanne-Sport : Peter Zeidler remercié !

Ne restait finalement plus qu'à suivre le résultat de l'autre rencontre entre GC et Lucerne pour savoir si le LS allait pouvoir valider son ticket en Super League. Menés 1-0 par les Sauterelles, les Lucernois ont retourné la situation en inscrivant deux buts par Spadanuda (57e et 82e) pour l'emporter 2-1. Ce succès lucernois fait que les joueurs de Suisse centrale sont eux aussi sûrs de disputer le championnat de Super League la saison prochaine.

GC – Lucerne 1-2

GC – Lucerne 1-2

Super League | 34ème journée | Saison 25/26

25.04.2026

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