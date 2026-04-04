Le Lausanne-Sport a renoué avec la victoire samedi en Super League lors de la réception de la lanterne rouge Winterthour (2-1). Il s’agit du premier succès vaudois en championnat à la Tuilière depuis... novembre dernier. Omar Janneh et Sékou Fofana ont inscrit les deux buts victorieux. De son côté, le leader Thoune a subi une deuxième défaite de rang à Lugano (1-0).

Lausanne-Sport – Winterhour 2-1 Super League | 32ème journée | Saison 25/26 04.04.2026

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Lausanne s'est imposé 2-1 à domicile face à la lanterne rouge Winterthour lors de la 32e journée de Super League. Ce succès relance les Vaudois, qui restaient sur deux défaites de rang.

Alors que le club de la Tuilière s'apprêtait à terminer une première mi-temps frustrante sur le score gênant de 1-0 pour les visiteurs, Omar Janneh a surgi pour réconforter ses coéquipiers. Après avoir éliminé le défenseur zurichois Tibault Citherlet, l'Espagnol de 19 ans n'a laissé aucune chance au portier Stefanos Kapino en tirant sous la latte (45e+1).

Son 7e but sous le maillot du LS aurait pu intervenir plus tôt (10e/20e), mais à l'image de son coéquipier Sékou Fofana (17e/32e), il a manqué d'inspiration dans le dernier geste. Les Lausannois ont été surpris à la 38e par l'accélération de Théo Golliard, qui a obtenu un penalty sur l'intervention de Morgan Poaty. Dans la foulée, Luca Zuffi a pris le contrepied de Karlo Letika pour ouvrir la marque.

En deuxième période, Fofana a visé le petit filet à la 67e pour assurer la victoire aux hommes de Peter Zeidler. Au classement, les Vaudois reviennent à hauteur de Lucerne, 7e avec 39 points, qui se rend à Servette lundi.

Lugano s'offre le leader

Au Conaredo, Lugano est parvenu à reprendre sa marche en avant, en mettant fin à une série de trois matches sans victoire après son succès 1-0 face au leader Thoune, grâce à une réussite de Daniel Dos Santos à la 59e.

Ce succès permet à l'équipe de Mattia Croci-Corti de glaner de précieux points en vue de la lutte pour les places européennes. Côté bernois, cette deuxième défaite de rang ne remet pas en question leur très probable sacre à venir.

Lugano – Thoune 1-0 Super League | 32ème journée | Saison 25/26 04.04.2026

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