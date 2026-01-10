  1. Clients Privés
Super League Lausanne s’offre «l’un des grands espoirs» du football espagnol

Nicolas Larchevêque

10.1.2026

Le FC Lausanne-Sport a annoncé samedi l’arrivée de l’attaquant espagnol Omar Janneh Susso (19 ans) en provenance de l’Atlético de Madrid. Le jeune buteur international a signé un contrat jusqu’en 2030.

Rédaction blue Sport

10.01.2026, 12:28

10.01.2026, 12:51

Le Lausanne-Sport, actuellement 9e du classement de Super League, s’est dit «fier et enthousiaste» de ce transfert, «marquant l’une des arrivées les plus prometteuses de l’histoire récente du LS».

Omar Janneh a été formé au sein des académies de l’Espanyol Barcelone et de Granada CF, avant de rejoindre l’Atlético de Madrid en 2022. «Très vite, son potentiel attire l’attention au plus haut niveau. Dès 2023, il dispute l’UEFA Youth League et s’impose comme l’un des grands espoirs offensifs de sa génération», a indiqué le club vaudois dans un communiqué.

Sur la scène internationale, Omar Janneh compte 20 sélections avec les espoirs espagnols (des M17 aux M19) pour un total de six réussites. Il a notamment disputé l'été dernier la finale du dernier championnat d'Europe M19, où l'Espagne s'est inclinée face aux Pays-Bas.

En club, il s’est imposé comme le meilleur buteur de l’équipe réserve de l’Atlético, inscrivant 10 buts en 3e division espagnole en 2025. En octobre dernier, l’avant-centre a notamment joué avec la première équipe des Colchoneros lors d’un match amical face à l’Inter Milan.

Voici les 5 plus belles réussites de l'année sur les pelouses helvétiques

23.12.2025

