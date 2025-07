Lausanne au bout du suspense, Thoune au panache pour son retour

Lausanne-Sport a arraché la victoire 3-2 contre Winterthour lors de la 1re journée de Super League. Le promu Thoune a pour sa part réussi son retour dans l'élite en allant s'imposer 2-1 à Lugano.

Lausanne-Sport – Winterthour 3-2 Super League | 1ère journée | Saison 25/26 27.07.2025

Keystone-SDA ATS

Le LS a été mené à deux reprises – plutôt contre le cours du jeu – par les visiteurs zurichois après des réussites de Beyer (43e) et Gomis (64e). Mais il a trouvé les ressources pour revenir chaque fois grâce à Diakité (61e) et Sène (81e) avant de décrocher les trois points de manière méritée grâce à un nouveau but de Diakité (93e). Le Malien prêté par Salzbourg se profile déjà comme l'homme fort de l'équipe.

Peter Zeidler : «Il y a une dynamique positive qui est en train de s'installer» Au micro de blue Sport, l'entraîneur du Lausanne-Sport revient sur la victoire in extremis de son équipe face à Winterthour (3-2) lors de la première journée de Super League. L'Allemand salue également la performance de Gaoussou Diakité, double buteur et homme fort de la rencontre. 27.07.2025

Thoune a pour sa part provoqué la surprise avec son succès au Cornaredo. Les bianconeri ont pourtant ouvert le score par Doumbia (16e), mais les Bernois ont renversé la situation grâce à un penalty et un coup franc de Bertone (63e/95e).