Super League Lausanne met fin à douze ans de disette au Wankdorf !

ATS

17.1.2026 - 22:38

Lausanne-Sport a enchaîné avec un 2e succès d'affilée en 2026 lors de la 20e journée de Super League. Les hommes de Peter Zeidler ont pris le dessus 3-1 sur un Young Boys réduit à 10 à la mi-temps au Wankdorf.

YB – Lausanne-Sport 1-3

Super League | 20ème journée | Saison 25/26

17.01.2026

Keystone-SDA

17.01.2026, 22:38

17.01.2026, 23:56

Après une victoire 1-0 face à Servette mercredi, le LS s'est offert une victoire de prestige en championnat: les Vaudois n'avaient plus battu YB au Wankdorf depuis 2012! Ils reviennent ainsi à deux points de leur adversaire du jour, pour l'heure encore 6e avec 29 points.

Super League. Sion avait à cœur de gagner, Lausanne garde la main sur le Léman

Super LeagueSion avait à cœur de gagner, Lausanne garde la main sur le Léman

Nathan Butler-Oyedeji a fait parler la poudre le premier, en envoyant le cuir dans les filets de Marvin Keller dès la 13e. Le buteur d'YB Chris Bedia a profité d'un centre de Fassnacht devant les cages de Karlo Letica à la 36e pour égaliser et prendre la tête du classement des buteurs de Super League avec 12 réalisations.

Fin de 1re mi-temps catastrophique pour YB

YB a ensuite connu une fin de mi-temps cauchemardesque. Olivier Mambwa s'est fait exclure à la suite d'une faute dangereuse sur l'attaquant lausannois Seydou Traore à la 45e, avant que le capitaine bernois Loris Benito ne concède un penalty repéré par la VAR dans les arrêts de jeu.

Super League. Le LS à l’assaut du top six, avec les Young Boys en ligne de mire

Super LeagueLe LS à l’assaut du top six, avec les Young Boys en ligne de mire

Gaoussou Diakité n'a pas tremblé pour transformer ce penalty juste avant la pause, inscrivant ainsi sa cinquième réussite de la saison en championnat. En seconde période, il a fallu attendre la 88e pour voir la nouvelle recrue du LS Omar Janneh enfin saler l'addition des pensionnaires du Wankdorf..

La troupe de Seoane ne s'est ainsi pas rassurée avant d'affronter l'Olympique Lyonnais jeudi en Europa League. Les Bernois ont concédé face à Lausanne une 4e défaite en 5 rencontres de Super League.

"On veut voir Gaoussou Diakité progresser"

Les dirigeants maliens ont de belles attentes sur l'attaquant du Lausanne-Sport. En marge de la Coupe d'Afrique des Nations, entraîneur et responsable de la sélection donnent leur avis sur le joueur de 20 ans.

16.01.2026

