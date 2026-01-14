  1. Clients Privés
Super League Sion avait à cœur de gagner, Lausanne garde la main sur le Léman

ATS

14.1.2026 - 22:28

Le Lausanne-Sport et le FC Sion ont tous deux ont gagné leur match en retard de Super League. Les Vaudois se sont imposés 1-0 à Genève contre Servette, alors que Sion a battu Winterthour 2-0.

Servette – Lausanne-Sport 0-1

Super League | 18ème journée | Saison 25/26

14.01.2026

Keystone-SDA

14.01.2026, 22:28

14.01.2026, 23:06

Le derby lémanique n'a pas proposé un spectacle inoubliable, tant s'en faut. L'enjeu a sans doute crispé les acteurs, cette partie étant importante dans l'optique de la barre. Servette a donc fait la mauvaise opération de la soirée.

Super League. Un derby lémanique de tous les dangers pour lancer 2026

Super LeagueUn derby lémanique de tous les dangers pour lancer 2026

Titularisé pour la première fois de sa carrière, Miguel ne gardera pas de cette expérience un souvenir impérissable. Le joueur servettien, déjà averti, a écopé d'un second carton jaune synonyme d'expulsion, et ce pour une simulation bien mal venue (38e). Cette bêtise a obligé les Grenat à évoluer longuement en infériorité numérique.

Sans briller, le LS a décroché la timbale sur un coup franc excentré de Fofana (64e). Deux minutes plus tard, Douline a touché le poteau. Même à dix, Servette n'est pas passé loin de l'égalisation. Conséquence de ce revers, les Genevois accusent neuf points de retard sur les Young Boys, actuels 6es, alors que le LS est revenu à cinq longueurs des Bernois.

Sion repart bien

A Tourbillon, où l'émotion était palpable avant la rencontre avec l'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana, le FC Sion n'a pas manqué l'occasion de renforcer sa place du bon côté de la barre.

Super League. Tourbillon d’émotions à Sion, minute de silence poignante pour Crans-Montana

Super LeagueTourbillon d’émotions à Sion, minute de silence poignante pour Crans-Montana

Les Valaisans n'ont pas eu de réussite en première mi-temps. Tant Chouaref (10e) que Kololli (45e) ont vu leurs tirs respectifs s'écraser sur le poteau. Ils ont aussi galvaudé plusieurs occasions nettes dès la reprise. Mais à force de dominer et de tenter, cela a fini par passer, sur une action individuelle de Boteli (70e), qui était entré quatre minutes plus tôt. Chouaref a assuré la victoire à la 76e.

Sion – Winterthour 2-0

Super League | 19ème journée | Saison 25/26

14.01.2026

