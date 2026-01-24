  1. Clients Privés
Super League Lausanne-Sport freiné dans son élan par Grasshopper, Lugano déroule

ATS

24.1.2026 - 19:59

Le Lausanne-Sport n'a pas réussi à signer une troisième victoire de suite en 2026. Lors de la 21e journée de Super League, les Vaudois ont concédé le nul 1-1 à domicile contre Grasshopper.

Lausanne-Sport – GC 1-1

Lausanne-Sport – GC 1-1

Super League | 21ème journée | Saison 25/26

24.01.2026

Keystone-SDA

24.01.2026, 19:59

24.01.2026, 20:19

Ces deux points égarés ne constituent pas une bonne opération dans l'optique de la lutte pour intégrer le top 6. Diakité avait mis le LS sur les bons rails, mais les hommes de Peter Zeidler ont été surpris par l'égalisation de Jensen (75e), dont l'efficacité s'avère précieuse pour l'avant-dernier du classement.

Un cinquième succès pour Lugano

Lugano a pour sa part fêté un cinquième succès consécutif en championnat en dominant la lanterne rouge Winterthour 4-1 au Cornaredo. Tout était déjà presque dit à la pause après des buts inscrits par Grgic (14e), Behrens (42e) et Zanotti (44e).

Hunziker (67e) a certes réduit l'écart, mais les visiteurs n'ont pas pu éviter un nouveau revers. Ils ont même encore encaissé un but de Mahmoud (79e). Le spectre de la relégation se fait de plus en plus net pour «Winti».

Lugano – Winterthour 4-1

Lugano – Winterthour 4-1

Super League | 21ème journée | Saison 25/26

24.01.2026

Lausanne-Sport freiné dans son élan par Grasshopper, Lugano déroule