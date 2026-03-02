Jamie Roche ne refoulera pas tout de suite les pelouses avec le Lausanne-Sport. Le milieu de terrain suédois est blessé à une cheville et doit observer une pause de quatre à six semaines, a annoncé lundi le club vaudois.

Keystone-SDA ATS

Le no 8 du LS s'est blessé mercredi à l'entraînement, à la veille du match de Conference League face au Sigma Olomouc. Il souffre d'un «traumatisme de la cheville avec atteinte de la syndesmose», comme l'explique le club dans un communiqué.

Battu par Bâle à domicile dimanche (2-1), Lausanne accuse désormais neuf points de retard sur la sixième place de Super League. La participation au Championship Group apparaît inaccessible à six journées de la fin de la première phase du championnat.