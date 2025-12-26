Le FC Lausanne-Sport doit composer sans Hamza Abdallah pour une période peut-être assez longue. Touché face à Lucerne le week-end dernier, le latéral droit souffre d'une rupture des ligaments croisés, a annoncé le club vaudois vendredi dans un communiqué.

Le FC Lausanne-Sport doit composer sans Hamza Abdallah pour une période peut-être assez longue. ats

Keystone-SDA ATS

La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue et sera précisée au début du mois de janvier, souligne Lausanne-Sport. Mais il devrait manquer la reprise du championnat le 14 janvier face à Servette, et vraisemblablement les 16es de finale de Conference League.