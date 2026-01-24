  1. Clients Privés
Super League Lausanne-Sport vise la passe de trois face à Grasshopper

ATS

24.1.2026 - 04:01

Le Lausanne-Sport reçoit Grasshopper ce soir (18h00) lors de la 21e journée de Super League. Les Vaudois visent un troisième succès consécutif en 2026 qui pourrait les rapprocher de la barre.

Les Lausannois veulent poursuivre sur leur bonne lancée.
Les Lausannois veulent poursuivre sur leur bonne lancée.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.01.2026, 04:01

24.01.2026, 07:56

Après s'être imposés à Genève contre Servette puis à Berne contre YB, les hommes de Peter Zeidler, classés au 7e rang avec 27 points, ont le moral au beau fixe. Un succès contre GC (11e/17 pts) semble donc à leur portée.

A 18h00 aussi, Lugano (3e/36 pts) accueille la lanterne rouge Winterthour (12e/10 pts). Les bianconeri sont en forme, avec quatre victoires consécutives qui leur ont permis de revenir dans la course au titre.

Sion (5e/31 pts) aura pour sa part une occasion de renforcer sa place du bon côté de la barre avec la venue à Tourbillon dès 20h30 de Lucerne (9e/21 pts). Les Valaisans seront favoris de cette confrontation.

Le dernier match du Lausanne-Sport

YB – Lausanne-Sport 1-3

YB – Lausanne-Sport 1-3

Super League | 20ème journée | Saison 25/26

17.01.2026

