Super League Lausanne sur sa lancée européenne ?

ATS

21.12.2025 - 04:01

Le LS reçoit Lucerne lors de la 19e journée de Super League dimanche. Les Vaudois doivent surfer sur leur qualification en Conference League pour distancer le club de Suisse centrale.

Jamie Roche : élément clé au cœur du jeu lausannois

Jamie Roche : élément clé au cœur du jeu lausannois

À l'occasion de la rencontre entre le LS et la Fiorentina, nous nous sommes plongés dans le match de Jamie Roche, milieu défensif essentiel au cœur du jeu lausannois. Il nous parle de son match, de son rôle et de ses objectifs.

19.12.2025

Keystone-SDA

21.12.2025, 04:01

21.12.2025, 09:47

Auréolés de leur victoire de prestige sur la Fiorentina jeudi soir, les Lausannois doivent profiter de l'euphorie pour dominer des Lucernois qui couchent sur quatre défaites de rang.

L'attaque de la troupe de Mario Frick semble en berne en ce moment. Le LS reste lui sur deux nuls 0-0 en championnat. Et les hommes de Peter Zeidler, 8es, ne comptent que trois points de marge sur leur adversaire. Une victoire leur donnerait un peu d'air.

En visite à GC, St-Gall va tenter de se rapprocher de Thoune, mais les Zurichois ont infligé un 6-2 à YB dernièrement. Des Bernois qui se déplacent eux à Lugano avec la ferme intention de remettre les pendules à l'heure face à ses Tessinois invaincus depuis quatre matches.

Lausanne-Sport - Fiorentina. Un LS historique a vu la vie en rose face à une Viola morose

Lausanne-Sport - FiorentinaUn LS historique a vu la vie en rose face à une Viola morose

