Adrian Barisic ne jouera plus pour le FC Bâle, du moins pour le moment. Le défenseur central de 24 ans rejoint le club portugais SC Braga sous forme de prêt, a annoncé le club rhénan mardi.
Selon le communiqué du FC Bâle, le prêt est valable jusqu'à l'été et les Portugais auront ensuite la possibilité de recruter définitivement Barisic. Né à Stuttgart, le Bosnien a joué pendant deux ans et demi pour les Rotblau.
Braga occupe actuellement la 5e place du classement de la première division portugaise.