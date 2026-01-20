Adrian Barisic ne jouera plus pour le FC Bâle, du moins pour le moment. Le défenseur central de 24 ans rejoint le club portugais SC Braga sous forme de prêt, a annoncé le club rhénan mardi.

🔁 𝗔𝗱𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗟𝗲𝗼𝗻 𝗕𝗮𝗿𝗶𝘀𝗶𝗰 𝘄𝗲𝗰𝗵𝘀𝗲𝗹𝘁 𝗽𝗲𝗿 𝗟𝗲𝗶𝗵𝗲 𝘇𝘂𝗺 𝗦𝗖 𝗕𝗿𝗮𝗴𝗮



Den 24-jährigen Innenverteidiger Adrian Leon Barisic zieht es nach zweieinhalb Jahren beim FC Basel 1893 leihweise zum Sporting Clube de Braga. Der Leihvertrag sieht eine… pic.twitter.com/rvQmvbYgXa — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) January 20, 2026

Keystone-SDA ATS

Selon le communiqué du FC Bâle, le prêt est valable jusqu'à l'été et les Portugais auront ensuite la possibilité de recruter définitivement Barisic. Né à Stuttgart, le Bosnien a joué pendant deux ans et demi pour les Rotblau.

Braga occupe actuellement la 5e place du classement de la première division portugaise.