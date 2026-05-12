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Super League Le match de barrage déplacé pour… un concert de Metallica ?

ATS

12.5.2026 - 16:50

Lors du barrage opposant l'avant-dernier de la Super League au deuxième de la Challenge League, c'est l'équipe de division inférieure qui jouera à domicile lors du match aller. C'est ce qu'a révélé le tirage au sort organisé par la Swiss Football League, comme celle-ci l'a annoncé.

L'équipe de GC se motive devant ses supporters en Coupe de Suisse (archives).
L'équipe de GC se motive devant ses supporters en Coupe de Suisse (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.05.2026, 16:50

On ignore encore qui s’affrontera pour la dernière place disponible en première division la saison prochaine, tout comme on ne sait pas quand ce barrage aura lieu. Si Grasshopper parvient à s'accrocher à son avant-dernier rang en Super League, le match aller – contre Aarau ou Vaduz – se déroulera lundi prochain. Le match retour au Letzigrund aurait lieu jeudi dans une semaine.

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Comme GC ne dispose pas de son stade après le jeudi 21 mai en raison du concert de Metallica prévu le 27 mai et des préparatifs qui y sont liés, les barrages devraient être avancés de deux jours en cas de participation zurichoise. Si Winterthour parvient à dépasser le champion en titre au classement, les dates initiales seront maintenues, avec un match aller le mercredi 20 mai et un match retour le samedi 23 mai.

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