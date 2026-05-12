Lors du barrage opposant l'avant-dernier de la Super League au deuxième de la Challenge League, c'est l'équipe de division inférieure qui jouera à domicile lors du match aller. C'est ce qu'a révélé le tirage au sort organisé par la Swiss Football League, comme celle-ci l'a annoncé.

L'équipe de GC se motive devant ses supporters en Coupe de Suisse (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

On ignore encore qui s’affrontera pour la dernière place disponible en première division la saison prochaine, tout comme on ne sait pas quand ce barrage aura lieu. Si Grasshopper parvient à s'accrocher à son avant-dernier rang en Super League, le match aller – contre Aarau ou Vaduz – se déroulera lundi prochain. Le match retour au Letzigrund aurait lieu jeudi dans une semaine.

Comme GC ne dispose pas de son stade après le jeudi 21 mai en raison du concert de Metallica prévu le 27 mai et des préparatifs qui y sont liés, les barrages devraient être avancés de deux jours en cas de participation zurichoise. Si Winterthour parvient à dépasser le champion en titre au classement, les dates initiales seront maintenues, avec un match aller le mercredi 20 mai et un match retour le samedi 23 mai.