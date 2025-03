«Le bilan de Servette n'est pas très positif pour la Super League»

Le climax de la saison de Super League approche. Alex Frei a accordé un entretien à Keystone-ATS pour faire le point sur la situation avant la 28e journée.

Alex Frei, votre cœur doit faire des bonds lorsque vous regardez le classement de Super League.

«Pourquoi ?»

Vous avez une relation particulière avec le trio de tête: vous avez joué au Servette FC, à Bâle et à Lucerne.

«Il est clair que j'ai un lien spécial avec chaque club et je suis particulièrement proche du FC Bâle. Mais mon cœur ne fait des bonds pour autant.»

Alors, laissons de côté l'émotionnel et venons-en aux faits. Servette est actuellement en pole position, ce qui n'était pas forcément prévisible il y a encore quelques semaines.

«Servette, c'est un peu comme Lausanne: une équipe romande que nous n'avons jamais vraiment prise en compte en Suisse alémanique. Les Genevois ont une bonne équipe et réalisent de belles choses actuellement. Mais le fait que le leader affiche un bilan comme celui de Servette n'est pas très positif pour la ligue.»

Après avoir pris la tête lors de la 11e journée, Servette n'a signé qu'une victoire en onze matches. Puis les Grenat ont aligné cinq victoires de rang. Doit-on craindre une nouvelle rechute ou Servette a-t-il tiré les leçons de cette série négative?

«C'est difficile à dire vu de l'extérieur, je ne sais pas pourquoi ils sont tombés dans une telle spirale à l'époque. Le fait est que mars et avril sont des mois décisifs où les victoires sont primordiales pour rester devant. Mais la saison est encore longue et la ligue est tellement équilibrée que faire un pronostic maintenant n'a pas beaucoup de sens.»

Young Boys domine la Super League depuis plusieurs années. Avant, c'était le FC Bâle. Pourquoi le classement est-il si serré cette saison?

«Il y a plusieurs raisons à cela. Les équipes sont plus équilibrées que ces dernières années. Le niveau du championnat est bon, mais il n'y a pas – à l'exception du FC Bâle avec Xherdan Shaqiri – d'équipe possédant un joueur faisant la différence un match sur deux.»

En début de saison, Dereck Kutesa a souvent fait la différence pour Servette.

«Ne vous méprenez pas, Kutesa est un bon joueur, mais ce sont la constance et la continuité qui font la différence entre le haut et le très haut niveau.»

«Xherdan Shaqiri est une chance pour le FC Bâle» Alex Frei sur la dépendance du FC Bâle à Shaqiri

Vous avez déjà évoqué Xherdan Shaqiri qui est sans aucun doute un joueur capable de faire la différence. Mais la dépendance du FC Bâle à son égard est frappante.

«Je ne vois pas du tout cela comme un problème. Shaqiri est une chance pour le club, car il bonifie ses coéquipiers.»

Mais dans le cas où il devait être absent pendant une longue période, cela deviendrait difficile pour les Rhénans, non?

«Je ne pense pas. Bien sûr, une absence de Shaqiri serait une grande perte, mais Bâle a une si bonne équipe qu'ils pourraient tout à fait la compenser pendant trois ou quatre matches.»

Bâle a de loin l'attaque la plus dangereuse et en même temps la meilleure défense de la ligue. La différence de buts de +27 en dit long. Alors pourquoi l'équipe de Fabio Celestini ne marque-t-elle pas plus de points?

«Parce qu'il y a eu trop de matches nuls. Avec la règle des trois points, c'est simple: mieux vaut gagner une fois et perdre une fois que de faire deux matches nuls. Mais cette différence de buts pourrait bien faire pencher la balance à la fin, compte tenu de la situation extrêmement serrée.»

«Tôt ou tard, cela ne fonctionnera plus au FC Lucerne» Alex Frei sur la forme du FC Lucerne

Venons-en à l'actuel troisième. Le FC Lucerne, avec ses nombreux jeunes, est-il déjà mûr pour le titre?

(Il réfléchit longuement) «Lucerne a un groupe jeune et dynamique. Ne pas trop réfléchir peut aider. En même temps, l'inexpérience peut générer une pression supplémentaire et être un désavantage. Il arrive un moment où la pression devient plus forte, comme à cinq ou six matches de la fin, quand on voit qu'on est encore dans le coup, qu'on peut réaliser quelque chose qui entrera dans l'histoire du club. Alors, ça se joue dans la tête.»

Où en est l'équipe de Mario Frick à cet égard?

«J'ai déjà vu jouer les Lucernois à quelques reprises. Leur grand avantage est qu'ils sont capables de renverser le score. Cela témoigne de la qualité et de la mentalité de l'équipe. Mais tôt ou tard, cela ne fonctionnera plus s'ils sont toujours menés au score.»

Croyez-vous YB capable de se mêler à la course au titre?

«Oui. Avec seulement huit points de retard, YB est à nouveau pleinement dans le coup.»

Mais il faudra gagner dimanche à Bâle, sinon le train sera parti.

«Même si YB ne gagne pas dimanche, il faudra toujours compter sur eux.»

Lugano a longtemps été l'équipe la plus stable de Super League cette saison. Beaucoup de choses laissaient penser que l'équipe de Mattia Croci-Torti était mûre pour le titre. Et tout s'est écroulé ces dernières semaines. Qu'est-ce qui ne va pas actuellement au Tessin?

«Quand tu es engagé en Europe et que tu n'as pas l'habitude de jouer tous les trois jours, cela peut être un problème. Pour le football suisse, il aurait été important que Lugano passe un tour supplémentaire en Conference League. Mais je ne fais pas encore une croix sur les Tessinois en ce qui concerne le championnat.»

Pour finir, jetons un oeil en bas du classement. Qui va descendre en Challenge League et qui devra passer par le barrage?

«Je pars du principe que Winterthour et Grasshopper se disputeront les deux dernières places.»

Êtes-vous en faveur du barrage de promotion-relégation?

«Je trouve le barrage tout à fait correct. Et même si la Super League est récemment passée à douze équipes, je pense qu'il y a encore de la place pour deux clubs supplémentaires dans l'élite.»