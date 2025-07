Un premier choc figure au programme de la 1re journée de Super League ce soir. Dès 20h30, les Young Boys accueilleront en effet Servette.

Edimilson Fernandes prêt à affronter Servette. ATS

Keystone-SDA ATS

Quatre jours après sa victoire acquise de haute lutte face au Viktoria Plzen au 2e tour préliminaire de la Ligue des champions, Servette aura fort à faire face à YB. Le club de la capitale s'est renforcé cet été avec l'arrivée d'Edimilson Fernandes et de Gregor Wüthrich, et reste sur une excellente deuxième partie de saison 2024/25. Les Genevois auront l'occasion de hausser le niveau et de jouer un autre match à haute intensité avant le match retour face à Plzen mercredi au Stade de Genève.

Sur le coup de 18h00, le FC Bâle, tenant du titre, se déplacera à Saint-Gall pour la grande première sur le banc rhénan de Ludovic Magnin, qui a succédé à Fabio Celestini. Une entame pas forcément facile face à des Brodeurs toujours redoutables à domicile.

Dans le même temps, Grasshopper accueillera Lucerne au Letzigrund. Avec un effectif largement renouvelé, les Sauterelles affichent des ambitions à la hausse par rapport à la saison dernière où ils avaient sauvé leur place dans l'élite via les barrages. Pour leur part, les Lucernois chercheront à se rassurer après une préparation difficile.