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Super League Le choc au sommet renvoyé, St-Gall s’amuse dans la neige

Nicolas Larchevêque

14.3.2026

La rencontre comptant pour la 30e journée de Super League entre Saint-Gall et Lugano prévue samedi à 20h30 a été renvoyée à une date ultérieure.

Super League : le match à St-Gall renvoyé

Super League : le match à St-Gall renvoyé

La rencontre entre le FC St-Gall et le FC Lugano, comptant samedi pour la 30e journée de Super League, a été renvoyé en raison des chutes de neige.

14.03.2026

Keystone-ATS

14.03.2026, 20:34

14.03.2026, 21:33

Les chutes de neige ont rendu la pelouse impraticable au Kybunpark, ont jugé les arbitres. Ce match entre le 2e et le 3e du championnat suisse a été annulé à quelques minutes du coup d'envoi.

Match annulé, les St-Gallois s’amusent dans la neige !

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La rencontre de Super League entre St-Gall et Lugano a été annulée samedi soir en raison de la neige. Les Brodeurs ont alors profité des conditions hivernales pour s’amuser devant leurs supporters.

14.03.2026

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