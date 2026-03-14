La rencontre comptant pour la 30e journée de Super League entre Saint-Gall et Lugano prévue samedi à 20h30 a été renvoyée à une date ultérieure.

Super League : le match à St-Gall renvoyé La rencontre entre le FC St-Gall et le FC Lugano, comptant samedi pour la 30e journée de Super League, a été renvoyé en raison des chutes de neige. 14.03.2026

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Les chutes de neige ont rendu la pelouse impraticable au Kybunpark, ont jugé les arbitres. Ce match entre le 2e et le 3e du championnat suisse a été annulé à quelques minutes du coup d'envoi.