La rencontre comptant pour la 30e journée de Super League entre Saint-Gall et Lugano prévue samedi à 20h30 a été renvoyée à une date ultérieure.
Super League : le match à St-Gall renvoyé
La rencontre entre le FC St-Gall et le FC Lugano, comptant samedi pour la 30e journée de Super League, a été renvoyé en raison des chutes de neige.
14.03.2026
Les chutes de neige ont rendu la pelouse impraticable au Kybunpark, ont jugé les arbitres. Ce match entre le 2e et le 3e du championnat suisse a été annulé à quelques minutes du coup d'envoi.
Match annulé, les St-Gallois s’amusent dans la neige !
La rencontre de Super League entre St-Gall et Lugano a été annulée samedi soir en raison de la neige. Les Brodeurs ont alors profité des conditions hivernales pour s’amuser devant leurs supporters.
14.03.2026