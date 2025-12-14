  1. Clients Privés
Super League Le crédit de Ludovic Magnin s’effrite à Bâle, Servette étouffe à Lugano

ATS

14.12.2025 - 18:41

Ludovic Magnin est-il un entraîneur en sursis ? Tout l'indique après le nouveau faux-pas du FC Bâle, tenu en échec au Parc Saint-Jacques par un Lausanne-Sport réduit à 10 à l’heure de jeu avant de terminer la rencontre à 9.

Bâle – Lausanne-Sport 0-0

Bâle – Lausanne-Sport 0-0

Super League | 17ème journée | Saison 25/26

14.12.2025

Keystone-SDA

14.12.2025, 18:41

14.12.2025, 19:54

Une semaine après une victoire miraculeuse à Winterthour, ce partage des points contre les Vaudois fragilise encore la position du successeur de Fabio Celestini. Il souligne aussi combien le FCB ne possède plus aujourd’hui la moindre marge contre n'importe quelle équipe de Super League. Et ce nul ne lèse pas vraiment les Rhénans, dans la mesure où ils n'ont pas bénéficié de réelles occasions de but après l'expulsion de Beyatt Lekoueiry, qui avait été introduit à la pause.

Avec ce troisième 0-0 de rang, Lausanne a eu la confirmation que sa défense était de fer en cette fin d’année. Peter Zeidler se félicitera bien sûr de la solidarité sans faille de ses joueurs et de ce point qui pourrait compter dans la lutte pour le top-6. A condition de bien conclure l'année dimanche prochain lors de la réception de Lucerne.

Super League. Après Lille, les Young Boys assurent l’essentiel face à Lucerne

Super LeagueAprès Lille, les Young Boys assurent l’essentiel face à Lucerne

Jocelyn Gourvennec loin du compte

Si le Lausanne-Sport a témoigné d'un esprit de corps remarquable, le Servette FC a, en revanche, dévoilé bien des fragilités à Lugano lors de ce même dimanche. Battus 4-2 après avoir été menés 3-0 à la... 24e, les Grenat ont été trop vulnérables en défense, à commencer par leur gardien Joël Mall qui endosse une certaine responsabilité sur l'ouverture du score d'Antonio Papadopoulos à la 5e minute.

La formation la plus décevante de la Super League a ainsi concédé sa 8e défaite de la saison pour se retrouver à 8 points de la barre. A la tête de l'équipe depuis la 4e journée, Jocelyn Gourvennec est loin d'avoir fait des miracles...

Un gardien en état de grâce

Didier Tholot colle, en revanche, parfaitement aux objectifs fixés par son président Christian Constantin. Victorieux 1-0 des Grasshoppers samedi, le FC Sion est toujours dans le bon wagon du top-6. Il surfe en ce mois de décembre sur la réussite de son gardien. Déjà brillant six jours plus tôt lors du succès 2-0 devant les Young Boys, Anthony Racioppi s'avance à nouveau comme le MVP du week-end.

Super League. Raté immanquable et histoire de penalties : Sion s’offre un succès capital

Super LeagueRaté immanquable et histoire de penalties : Sion s’offre un succès capital

Auteur de son sixième clean-sheet de la saison en Super League grâce notamment à son arrêt sur le penalty de Jonathan Asp Jensen à la 75e, le Genevois ne cesse de marquer les esprits. Il convient également de relever le sang-froid de Benjamin Kololli. Il a magistralement transformé le penalty de cette 7e victoire de la saison, peut-être pas la plus belle, mais sans doute la plus précieuse.

Le choc au sommet de cette 17e journée est revenu au FC Saint-Gall, victorieux 2-0 dans le brouillard de Thoune. Concédée sur une réussite à l'extrême limite du hors-jeu d'Aliou Baldé (22e) et sur un penalty de Carlo Boukhalfa (77e), cette défaite ne remet pas en question la place de leader du FC Thoune. Mais après avoir perdu trois de ses quatre derniers matches, le néo-promu le plus brillant de l'histoire de la Super League tire la langue en cette fin d'année. Aura-t-il encore du souffle pour se refaire une santé lors de ses deux derniers matches contre Winterthour et le FC Zurich ?

Lugano – Servette 4-2

Lugano – Servette 4-2

Super League | 17ème journée | Saison 25/26

14.12.2025

