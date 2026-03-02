Lindrit Kamberi doit purger une suspension de trois matches, a annoncé la SFL.

YB – Zurich 3-0 Super League | 27ème journée | Saison 25/26 01.03.2026

Keystone-SDA ATS

Le défenseur du FC Zurich est sanctionné après son expulsion dimanche lors du match contre les Young Boys. Kamberi a écopé de deux matches de suspension pour une faute en tant que dernier défenseur qui «représentait un danger pour l'intégrité physique de son adversaire», comme l'ont fait savoir les responsables de la Swiss Football League.

Une suspension supplémentaire s'ajoute car il s'agit du deuxième carton rouge direct de Kamberi cette saison.