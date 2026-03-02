  1. Clients Privés
Super League Suspendu pour trois matches pour un geste dangereux

ATS

2.3.2026 - 14:56

Lindrit Kamberi doit purger une suspension de trois matches, a annoncé la SFL.

YB – Zurich 3-0

YB – Zurich 3-0

Super League | 27ème journée | Saison 25/26

01.03.2026

Keystone-SDA

02.03.2026, 14:56

Le défenseur du FC Zurich est sanctionné après son expulsion dimanche lors du match contre les Young Boys. Kamberi a écopé de deux matches de suspension pour une faute en tant que dernier défenseur qui «représentait un danger pour l'intégrité physique de son adversaire», comme l'ont fait savoir les responsables de la Swiss Football League.

Une suspension supplémentaire s'ajoute car il s'agit du deuxième carton rouge direct de Kamberi cette saison.

Super League. Sensation au Letzigrund : à 10 contre 11, GC met fin à la série de Lugano !

Super LeagueSensation au Letzigrund : à 10 contre 11, GC met fin à la série de Lugano !

