Le derby lémanique pour Servette, le Klassiker pour Shaqiri et Bâle

Super League Le derby lémanique pour Servette, le Klassiker pour Bâle

Clara Francey

29.10.2025

Ce n’est pas tous les jours la fête à la Tuilière pour le Lausanne-Sport. Après avoir surclassé les Young Boys et le FC Bâle sur leur synthétique, les Vaudois ont laissé filer le derby lémanique face au Servette FC.

Lausanne-Sport – Servette 1-3

Lausanne-Sport – Servette 1-3

Super League | 11ème journée | Saison 25/26

29.10.2025

Keystone-ATS

29.10.2025, 22:26

29.10.2025, 23:10

La formation de Peter Zeidler s’est inclinée 3-1 devant les Grenat sur un malheureux autogoal à la 76e de Morgan Poaty qui a détourné dans ses propres filets un centre de Lilain Njoh et sur une rupture conclue par Samuel Mraz dans le temps additionnel.

Cette défaite fait mal pour les Vaudois dans la mesure où ils se retrouvent relégués à la 10e place du classement, à deux points de leurs adversaires du jour, à l’issue du premier des trois tours du championnat. Un succès sera impératif dimanche au Letzigrund face au FC Zurich sous peine de traverser un hiver sans fin.

Peter Zeidler : «Pour la première fois, on a fait des erreurs individuelles»

Peter Zeidler : «Pour la première fois, on a fait des erreurs individuelles»

Au micro de blue Sport, l’entraîneur du Lausanne-Sport réagit à la défaite de son équipe mercredi soir dans le derby lémanique (1-3).

29.10.2025

Servette n'a rien volé

Même si l’on peut regretter de leur part un attentisme parfois trop prononcé, les Grenat n’ont rien volé. Privés d’un penalty flagrant avant la pause pour une main de Karim Sow, les Servettiens avaient eu le bonheur d’ouvrir la marque à la 49e par Florian Ayé, à l’affut après un renvoi sur un tir de Timothé Cognat. Mais les Vaudois pouvaient égaliser huit minutes plus tard par Beyatt Lekouery.

Les 7051 spectateurs présents pensaient bien assister à un partage des points qui n’aurait arrangé aucune des deux équipes jusqu’à cette action de la 76e sur laquelle les Lausannois ont été abusés par un coup-franc joué à deux entre Giotto Morandi et Njoh. A défaut de convaincre vraiment dans le jeu, les Grenat ont su se montrer très cliniques le soir où il le fallait vraiment.

Dans l’autre rencontre de la soirée, le FC Bâle a relevé la tête après son naufrage de la Tuilière. Les Rhénans ont battu 2-0 le FC Zurich dans un «Klassiker» à sens unique. Bénie Traoré (13e) et Ibrahim Salah (50e) ont marqué sur deux offrandes de Xherdan Shaqiri. Un Xherdan Shaqiri qui demeure encore et toujours l’arme fatale du Champion en titre.

Bâle – Zurich 2-0

Bâle – Zurich 2-0

Super League | 11ème journée | Saison 25/26

29.10.2025

Bénie Traoré : «On se devait ça après la déception contre Lausanne»

Bénie Traoré : «On se devait ça après la déception contre Lausanne»

Au micro de blue Sport, l’attaquant du FC Bâle réagit à la victoire de son équipe face au FC Zurich (2-0).

29.10.2025

