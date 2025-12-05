  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Super League Le derby zurichois dégénère : Gomez suspendu quatre matches

ATS

5.12.2025 - 14:37

Le juge disciplinaire de la Swiss Football League a suspendu Mariano Gomez pour quatre matches, a annoncé la SFL. Le défenseur du FC Zurich est sanctionné a posteriori pour une agression commise à l'issue du derby contre les Grasshoppers samedi dernier.

Zurich – GC 1-0

Zurich – GC 1-0

Super League | 15ème journée | Saison 25/26

29.11.2025

Keystone-SDA

05.12.2025, 14:37

Le juge disciplinaire a qualifié de voie de fait l'action de Gomez à l'encontre du joueur de GC Luke Plange juste après le coup de sifflet final d'un match gagné 1-0 par le FCZ. Un recours est possible dans les deux jours, mais il n'aurait pas d'effet suspensif: Gomez écope d'un match de suspension automatique.

Super League. Sion accroché au Tessin et toujours sevré de victoire

Super LeagueSion accroché au Tessin et toujours sevré de victoire

Les plus lus

Découverte d'une tombe monumentale vieille de 2600 ans
Sortie de l’hôpital, Gut-Behrami se projette déjà vers l’avenir !
Les négociations entre Washington et Kiev à Miami sont terminées
Aéroport de Zurich : bientôt la fin de la limitation des liquides
Le contrat d'achat des huit premiers F-35 suisses est signé
Accord douanier avec les USA: le Conseil fédéral approuve les bases