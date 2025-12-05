Le juge disciplinaire de la Swiss Football League a suspendu Mariano Gomez pour quatre matches, a annoncé la SFL. Le défenseur du FC Zurich est sanctionné a posteriori pour une agression commise à l'issue du derby contre les Grasshoppers samedi dernier.

Zurich – GC 1-0 Super League | 15ème journée | Saison 25/26 29.11.2025

Keystone-SDA ATS

Le juge disciplinaire a qualifié de voie de fait l'action de Gomez à l'encontre du joueur de GC Luke Plange juste après le coup de sifflet final d'un match gagné 1-0 par le FCZ. Un recours est possible dans les deux jours, mais il n'aurait pas d'effet suspensif: Gomez écope d'un match de suspension automatique.