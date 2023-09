Le FC Bâle se sépare de son entraîneur

Timo Schultz n'est plus l'entraîneur du FC Bâle. Après un début de championnat décevant, les dirigeants rhénans ont décidé de se séparer du technicien allemand. Bâle occupe le 9e rang de Super League.

ℹ️ Der FCB und Timo Schultz gehen getrennte Wege



Der FC Basel 1893 trennt sich aufgrund der unbefriedigenden sportlichen Situation per sofort von Cheftrainer Timo Schultz. Bis auf Weiteres wird die Mannschaft von Sportdirektor Heiko Vogel trainiert.



zur ganzen Meldung… — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) September 29, 2023

Au classement, Bâle possède le même nombre de points que Grasshopper, Lausanne et le Stade-Lausanne-Ouchy avec un match à jouer de plus. Bâle réalise son plus mauvais départ de saison depuis l'introduction de la Super League, il y a 20 ans.

Schultz (45 ans) était sans club au moment de signer à St-Jacques. Il avait dirigé jusqu'en décembre 2022 le club allemand de St-Pauli en 2e Bundesliga. Il a succédé chez les Rhénans à Alex Frei, qui avait été limogé en février et remplacé par le directeur technique Heiko Vogel. Ce même Vogel assurera l'intérim jusqu'à la désignation du successeur de Schultz.

Sous l'impulsion de Schultz, les Bâlois n'ont jamais décollé en Super League. Il faut encore ajouter l'élimination en qualification de la Conference League face aux modestes Kazakhs de Tobol Kostanai. Un revers d'autant plus cruel que les Bâlois avaient atteint la demi-finale de la compétition la saison dernière.

Toutefois, il est juste de rappeler que le club rhénan a perdu à l'entresaison Zeki Amdouni et Andi Zeqiri, les deux meilleurs buteurs de l'équipe ainsi que Andy Diouf, Darian Males, Andy Pelmard et Dan Ndoye. De quoi expliquer aussi le départ timide des Bâlois.