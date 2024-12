Entre deux déplacements à Yverdon et à Varsovie, le FC Lugano a fait le plein de confiance. Les Tessinois se sont imposés 4-1 à Lucerne pour reprendre provisoirement la tête du classement.

ATS

Deux penalties d’Anto Grgic et de Renato Steffen et des réussites de Mohamed Belhaj Mahmoud et de Mattia Bottani ont donné la victoire à des Luganais plus cliniques que jamais. Mais le match aurait pu épouser un autre scénario si la frappe de Kevni Spadanuda au terme d’une action fantastique à la 19e minute n’avait pas été repoussée par le poteau de Sebastian Osigwe, le remplaçant d’Amir Saipi blessé. On en était encore à 0-0 et les Lugano commençaient seulement à tisser leur toile.

A la faveur de ce succès, le FC Lugano possède deux points d’avance sur le FC Bâle, qui se déplace à St. Gall ce dimanche, et trois sur le Servette FC, qui recevra le FC Winterthour. Les Tessinois bénéficient, par ailleurs, à nouveau d’une marge conséquente de... 11 points sur les Young Boys, le Champion en titre.

