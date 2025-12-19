  1. Clients Privés
Super League Le FC Sion déjà en vacances : son match contre «Winti» est reporté

Clara Francey

19.12.2025

La trêve hivernale arrive plus tôt que prévu pour le FC Sion. La SFL a annoncé que son match de samedi face à Winterthour était renvoyé à une date ultérieure en raison d'un virus qui a décimé les rangs zurichois.

Winterthour et Sion se retrouveront en 2026.
Winterthour et Sion se retrouveront en 2026.
IMAGO/Sergio Brunetti

Keystone-ATS

19.12.2025, 16:03

19.12.2025, 16:18

«La direction de la Swiss Football League a validé la demande du FC Winterthour, après que le club ait fourni les certificats médicaux de 8 joueurs malades, atteints du même virus», écrit la SFL vendredi dans un communiqué.

La ligue précise qu'une équipe peut demander un tel report dès que six joueurs sont atteints d'un même virus. Prévu samedi à 18h00 à Tourbillon, ce match sera donc joué en 2026, à une date qui devra être définie.

La défaite contre Saint-Gall (3-1) aura donc finalement été le dernier match de l’année 2025 pour le FC Sion.

Super League. Sion prend l’eau en seconde période, Thoune se relance

Super LeagueSion prend l’eau en seconde période, Thoune se relance

