Le FC Sion se rend à Zurich pour y affronter Grasshopper en ce lundi de Pâques (14h00). Une victoire permettrait aux Valaisans de croire en une qualification pour une Coupe d'Europe.

Didier Tholot et ses hommes ont une belle carte à jouer en cette fin de saison de Super League. KEYSTONE

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Avec 46 points, les hommes de Didier Tholot comptent six longueurs de retard sur la 3e place du FC Bâle, qualificative pour la Conference League. Mais si Saint-Gall venait à enlever la Coupe de Suisse (demi-finale le 19 avril à Yverdon) en plus de terminer sur le podium, la 4e place deviendrait qualificative.

Cela permettrait aux Sédunois de rêver lors du Championship Group auquel ils sont déjà assurés de participer. Mais il faut d'abord faire le maximum de points au Letzigrund puis à Tourbillon lors de la réception de Lausanne le 12 avril.

Condamné au Relegation Group, Servette veut pour sa part poursuivre sur sa bonne lancée contre Lucerne (16h30). Les Grenat doivent confirmer leur renouveau après leur victoire éclatante contre Grasshopper (5-0) avant la trêve internationale.

Le dernier match de ce week-end pascal opposera Saint-Gall au FC Zurich (16h30).