Le FC Sion devra verser une amende de 18'900 francs, plus 3800 francs de frais de procédure, en raison du comportement de ses supporters le 9 novembre 2025 à Lausanne. Le match avait été interrompu quelques minutes.

Une soirée tendue à Lausanne qui coûte cher au FC Sion et à Christian Constantin. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Une partie des fans avait utilisé des engins pyrotechniques, y compris des fusées tirées en direction de la pelouse. La commission de discipline de la Swiss Football League a en outre demandé au club d'engager dans les deux mois un dialogue avec ses groupes de supporters pour analyser les faits.