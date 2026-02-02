  1. Clients Privés
Super League Le FC Sion paie le prix du comportement de ses fans

ATS

2.2.2026 - 18:53

Le FC Sion devra verser une amende de 18'900 francs, plus 3800 francs de frais de procédure, en raison du comportement de ses supporters le 9 novembre 2025 à Lausanne. Le match avait été interrompu quelques minutes.

Une soirée tendue à Lausanne qui coûte cher au FC Sion et à Christian Constantin.
Une soirée tendue à Lausanne qui coûte cher au FC Sion et à Christian Constantin.
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.02.2026, 18:53

Une partie des fans avait utilisé des engins pyrotechniques, y compris des fusées tirées en direction de la pelouse. La commission de discipline de la Swiss Football League a en outre demandé au club d'engager dans les deux mois un dialogue avec ses groupes de supporters pour analyser les faits.

Super League. Thriller à suspense à la Praille : nul spectaculaire entre Servette et Sion !

Super LeagueThriller à suspense à la Praille : nul spectaculaire entre Servette et Sion !

