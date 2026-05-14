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Super League Le FC Sion peut frapper un grand coup contre Lugano

ATS

14.5.2026 - 04:00

Le FC Sion fait face à son destin jeudi en Super League. La troupe de Didier Tholot a l'occasion de s'emparer de la 3e place du Championship Group, la dernière qui sera à coup sûr qualificative pour une compétition européenne, avec la réception de Lugano.

Didier Tholot et ses hommes font face à leur destin jeudi.
Didier Tholot et ses hommes font face à leur destin jeudi.
IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-SDA

14.05.2026, 04:00

14.05.2026, 06:53

Les Valaisans couchent sur une série de huit matches sans défaite en championnat, avec au passage six succès dont cinq dans leurs cinq dernières sorties. Et ils ont fait forte impression dans ses cinq dernières parties, avec 14 buts marqués et aucun encaissé par leur portier Anthony Racioppi.

Super League. Le FC Sion métamorphosé : voici les raisons de sa brillante saison

Super LeagueLe FC Sion métamorphosé : voici les raisons de sa brillante saison

Le club cher au président Christian Constantin n'accuse plus que deux longueurs de retard sur son adversaire du jour. Lugano reste pour sa part sur une défaite, face au 2e du classement St-Gall. Mais les Tessinois avaient auparavant quatre victoires d'affilée – certes toutes acquises sur le score de 1-0 – pour s'accrocher au 3e rang.

Les deux autres matches de cette avant-dernière journée, également programmés à 16h30, verront le champion Thoune recevoir Young Boys et Bâle accueillir St-Gall. Les St-Gallois, qui ont cinq points d'avance sur Sion, ont peut-être déjà le regard tourné vers la finale de la Coupe qui les opposera à Stade Lausanne-Ouchy le 24 mai. Si les Brodeurs venaient à soulever ce trophée, la 4e place du championnat serait alors également synonyme d'Europe.

Le dernier match du FC Sion 

Sion – Thoune 2-0

Sion – Thoune 2-0

Super League | 36ème journée | Saison 25/26

10.05.2026

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