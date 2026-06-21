Sion a annoncé ce dimanche la prolongation de Jan Kronig pour trois saisons supplémentaires, jusqu'en juin 2030. Arrivé d'Aarau en 2024, le défenseur de 25 ans a été titulaire à 36 reprises en Super League lors de la saison écoulée.
Le Valaisan, formé au FC Brig-Glis, a également inscrit un but lors de la victoire face à Bâle (2-0) le 12 février dernier. Il a participé à 15 blanchissages de l'équipe valaisanne durant le championnat 2025/26.
«Jan a réalisé une excellente saison et s’est affirmé comme l’un des piliers de notre défense, a déclaré à son sujet le directeur sportif du club Barthélémy Constantin. Au-delà de ses qualités sportives, il apporte un état d’esprit exemplaire au quotidien.»